Ant Lampėdžių tilto apvirto automobilis

Pasak Kauno apskrities policijos pareigūnų, pranešimas apie eismo įvykį buvo gautas rugsėjo 5 d. 21.47 val.
Kaip teigta, Raudondvario plente, ant vadinamojo Lampėdžių tilto, apvirto automobilis. Portalo kauno.diena.lt fotografui nuvykus į įvykio vietą paaiškėjo, kad apvirto „Volkswagen Sharan“. Daugiau transporto priemonių minėtoje vietoje nebuvo. Tačiau dirbo policijos ekipažas.
Pirminiais duomenimis, „Volkswagen Sharan“ vairavęs asmuo galimai buvo neblaivus. Jis važiavo vienas.
Primename, kad rugsėjo 4-ąją automobilis taip pat apvirto ant stogo. Jauna vairuotoja dažnai sausakimšoje Rasytės gatvėje nesuvaldė BMW automobilio. Per eismo įvykį apgadintas ne tik savas BMW, bet ir stovėjęs svetimas automobilis.
