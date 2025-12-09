Apeliacinės instancijos teismas imsis Daivos Žebelienės civilinės „čekiukų“ bylos

Tai BNS posėdžio išvakarėse patvirtino teismo atstovė Eglė Mažuolė.
„Apeliaciniu skundu prašoma panaikinti Tauragės apylinkės teismo rugsėjo 2-osios sprendimą ir priimti naują, prokuratūros ieškinį atmetant“, – nurodė ji.
Šią bylą apeliacinėje instancijoje paskirta nagrinėti trijų teisėjų kolegijai, atsakove įvardijamai politikei atstovauja advokatas Laurynas Didžiulis.
Byla nagrinėjama rašytinio proceso tvarka. Tai reiškia, kad į teismo posėdį bylos šalys nekviečiamos ir jame nedalyvauja.
BNS rašė, kad Tauragės apylinkės teismas iš D. Žebelienės rugsėjo pradžioje priteisė 6 tūkst. 945 eurus kaip nepagrįstai už degalus kompensuotą sumą politikei dirbant Šilutės rajono taryboje.
Prokuratūra iš D. Žebelienės savivaldybei siekė priteisti 7 tūkst. 756 eurus, bet teismas ieškinį tenkino iš dalies, motyvuodamas tuo, kad politikė daugiau nei 1,5 tūkst. eurų išnaudojo pagrįstai.
Dabartinė Seimo vicepirmininkė, į parlamentą išrinkta su valdančiosios koalicijos partnere „Nemuno aušra“, Šilutės rajono savivaldybės tarybos nare buvo 2019–2021 metais.
D. Žebelienės byla teismui perduota dar pernai vasarą, tačiau ji vis nebuvo pradėta nagrinėti, nes politikė anksčiau buvo išreiškusi poziciją su ieškove Generaline prokuratūra sudaryti taikos sutartį.
