Apsišaukėlės grožio meistrės pasiryžusios padaryti beveik bet ką, kad jų juodi darbeliai neišaiškėtų

Šiandien socialiniai tinklai lūžta nuo nelegaliai atliekamų procedūrų, siūlomų reikalingo išsilavinimo neturinčių asmenų, pasiūlos. Nemažai merginų ir moterų, nusprendusių paputlinti lūpas vadinamosiomis grožio injekcijomis ar pakoreguoti veido kontūrą tirpiais siūlais, pakimba ant pigiau nei solidžiose grožio ar estetikos klinikose siūlomų paslaugų kabliuko.

Patiria komplikacijų

Gražiau atrodyti siekiančios jaunos merginos ir moterys dažnai nežino, kad vadinamąsias grožio injekcijas, kaip ir kitas mezoterapijos (injekcijomis atliekamas skirtingų odos sluoksnių veikimas biologiškai aktyviomis medžiagomis) ir biorevitalizacijos (injekcijos į giliuosius odos sluoksnius) procedūras, remiantis įstatymais, Lietuvoje gali atlikti tik gydytojo kvalifikaciją turintys medikai. Savo jaunystę patikėjusios nekvalifikuotoms meistrėms, jos kartais tampa ne gražesnės, o subjaurojamos.

Pavyzdžiui, kai, bendraudamas su žmonėmis pamini hialurono injekcijas, jiems priešais akis paprastai iškyla dirbtiniai, nenatūralūs veidai, didelės, vadinamosios ančiuko, lūpos. Būtent tai yra tas vulgarumas, kurio tikrieji šios srities specialistai – gydytojai dermatologai, plastikos chirurgai – vengia, o apsišaukėlės meistrės tokias procedūras atlieka su malonumu. Viskas priklauso nuo to, kiek ir kur hialurono suleisi. Šios procedūros yra saugios, jeigu atliekamos taisyklingai, jeigu užpildas suleidžiamas į reikalingą vietą ir medžiagos naudojama ne per daug.

Apie nekvalifikuotų meistrių netinkamai atliktas procedūras ir jų galimus baisius padarinius vis garsiau kalba ir šios srities profesionalai – gydytojai dermatovenerologai. Pasak jų, „ančiuko“ lūpos tikrai nėra norma, greičiausiai tai yra komplikacija, kai hialurono rūgšties suleidžiama per daug ar ne vietoje. Profesionalai nusprendusiąsias pasitobulinti išvaizdą įspėja: visos mezoterapijos, biorevitalizacijos ar kitos invazinės medicinos procedūros, kurių metu naudojama adata, siūlas, implantas, skalpelis, kaip ir visur Europoje, turi būti priskiriamos tik gydytojo kompetencijai.

Tačiau šios kalbos, atrodo, pasiekia nedaugelį. Praktika rodo, kad šiandien nemažėja nei grėsmę grožiui ir net sveikatai keliančių meistrių, nei pas jas apsilankančių klienčių. Sustabdyti šią įsisukusią karuselę bando ir institucijos.

Šarlatanių medžioklė

Pagal šiuo metu galiojančius įstatymus, tas, kuris ėmėsi ūkinės, komercinės, finansinės ar profesinės veiklos neturėdamas veiklos licencijos (leidimo), baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba laisvės atėmimu iki ketverių metų. Už neteisėtą asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimą, kai jas teikia asmuo, neturintis tam teisės, taikoma ir administracinė atsakomybė, surašant administracinio nusižengimo protokolą bei skiriant 600–1 140 eurų baudą.

2019–2020 m. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) Kauno apygardos valdybos tyrėjai kartu su Kauno apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos (VMI) specialistais atliko patikrinimus grožio paslaugų srityje. Visais atvejais nustatyta, kad asmenys vertėsi neteisėta medicinos praktika, vykdė veiklą neturėdami privalomos medicinos praktikos licencijos.

Keturiems asmenims surašyti administracinio nusižengimo protokolai, pagal kuriuos skirtos baudos po 195 eurus ir iš viso konfiskuota 4 730 eurų, įrankiai ir priemonės. Pradėti trys ikiteisminiai tyrimai dėl neteisėto vertimosi ūkine, komercine, finansine ar profesine veikla, iš kurių vienas kaltinamuoju aktu perduotas į teismą. Tokius apibendrinimus „Kauno dienai“ pateikė FNTT atstovai.

Kosmetologei – teistumas

Apie jauną kosmetologę iš Kauno, kurios byla nukeliavo į teismą, praėjusių metų spalio pabaigoje teisėsauga rašė taip: ji teisiama dėl hialiurono rūgšties injekcijų leidimo klientams neturint tam licencijos.

Pasak žinią išplatinusios FNTT atstovų, kosmetologė savo klientams dviejuose Kauno grožio salonuose leisdavo vadinamąsias grožio injekcijas veidui – hialurono rūgšties užpildus.

Dažniausiai klaidas padariusios specialistės atgailauja ir atsiprašinėja.

Per beveik trejus metus iš užpildais prekiaujančios bendrovės kaltinamoji, įtariama, įsigijo 792 dėžutes su hialurono rūgštimi užpildytais švirkštais, iš viso 1 563 švirkštus. Pareigūnai suskaičiavo, kad pirkinių suma galėjo siekti per 134 tūkst. eurų. Vienos procedūros kaina svyruodavo nuo 140 iki 200 eurų.

Pasak FNTT pareigūnų, nors neturėjo galiojančios licencijos užsiimti intervencinėmis paslaugomis, mergina klientams injekcijas leisdavo į lūpas, koregavo kitas veido sritis, naudojosi ir mechaniniu aparatu neadatinėms hialurono procedūroms, teikė kitokias paslaugas, kurioms naudojamas hialuronas.

Freepik.com nuotr.

„Ikiteisminiame tyrime nukentėjusiųjų nebuvo. Kaltinamoji savo kaltę pripažino, teismas jai skyrė galutinę baudą – 5 tūkst. eurų, taip pat buvo konfiskuotos nusikalstamos veikos padarymo priemonės ir neteisėtai gautos pajamos. Profesinės veiklos apribojimas netaikytas“, – bylos finišą apibendrino Generalinės prokuratūros Komunikacijos skyriaus specialistas Aurimas Didžiokas.

Dirbo ir per karantiną

Šiais metais medikėmis apsimetančių kosmetologių medžioklė įsisiūbavo dar stipriau. Pačioje metų pradžioje vieną tokių demaskavo ir „Kauno dienos“ žurnalistai.

Kaip jau rašyta, kaunietė Augustina Rudžionienė, prisidengdama dar neatsidariusios klinikos vardu, neteisėtai teikė grožio paslaugas net ir per karantiną. Naujus klientus ši „auksarankė“ viliojo ir nuolaidomis.

Siekdama įsitikinti, ar A.Rudžionienė karantino metu tikrai dirba, „Kauno dienos“ žurnalistė atliko tyrimą ir apsilankė šios specialistės kabinete.

Žurnalistė užsiregistravo į biorevitalizacijos procedūrą. Kad galėtų ją atlikti, meistrė privalo turėti licenciją. Tai injekcinė procedūra, per kurią drėkinami gilieji odos sluoksniai. Procedūros metu po oda maža adatėle suleidžiama injekcija su nestabilizuota hialurono rūgštimi.

Tyrimo metu išsiaiškinta, kad ši „meistrė“ ne tik neturėjo tinkamo išsilavinimo, licencijos, bet apskritai negalėjo dirbti savo darbo vietoje Savanorių prospekte. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro (NVSC) duomenimis, moteris neturėjo leidimo-higienos paso teikti grožio ar asmens sveikatos priežiūros paslaugas.

Po „Kauno dienos“ tyrimo šia „auksaranke“ susidomėjo visos institucijos – FNTT, NVSC, VMI ir Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba (VASPVT).

NVSC ir VASPVT reaguoja, tačiau tam, kad institucijos pradėtų tyrimą turi būti kliento skundas. Šiuo metu daugiausia nerimo kelia socialiniuose tinkluose pastebima gausi reklama apie tokių „injekcijų specialistų“ teikiamas paslaugas. Matant šias tendencijas kyla klausimas: jei nelegaliai atliekamų procedūrų reklama taip plačiai šiuo metu naudojamoje socialinių tinklų erdvėje nėra pagrindas tyrimui, gal tuomet mūsų institucijų veikloje ne viskas yra gerai? Juk tokios reklamos aukomis dažniausiai bus jaunos moterys, merginos, net nepagalvojančios, kad kas nors galėtų taip drąsiai reklamuotis, jei neturi leidimo teikti siūlomas paslaugas. Ar nebūtų teisingiau, jei ne tik konkretaus paciento skundas, bet ir reklama socialiniuose tinkluose, televizijos programose, kitose žiniasklaidos priemonėse turėtų būti tyrimo pagrindas, siekiant įsitikinti, ar įstaigoje neteikiamos nelegalios medicinos paslaugos?

Įkliuvo ir direktorė

Šių metų spalio 8-ąją teisėsauga pranešė net apie kelis savo darbo laimikius. Pasirodo, kad įkliūva ne tik jaunos, dėl patirties stokos galinčios nežinoti kai kurių savo darbo subtilybių merginos. Rimtų nemalonumų prisidarė ir Kaune veikiančios estetikos studijos direktorė.

Kaip skelbė FNTT, už paslaugų teikimą neturint gydytojo kvalifikacijos ir leidimo verstis medicinos praktika bei už galimai apgaulingai tvarkytą buhalteriją moteris atsidurs teisme. Ji atlikdavo intervencines grožio procedūras – mezoterapiją, biorevitalizaciją, veido raukšlių korekciją, lūpų tūrio ir kontūro korekciją, plaukų slinkimo gydomąją procedūrą, skruostų ar žandikaulio formavimą, nosies korekciją užpildu, odos patempimą mezosiūlais ir kt.

Direktorė grožio paslaugas, kurioms naudojamos adatos ir švirkštai, klientams teikė neturėdama tam reikalingų leidimų – gydytojo dermatovenerologo (arba plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojo) profesinės kvalifikacijos ir išduotos bei galiojančios medicinos praktikos licencijos, leidžiančios verstis medicinos praktika. Be to, įmonė, kuriai moteris vadovavo, neturėjo reikalingos licencijos, suteikiančios teisę verstis sveikatos priežiūros veikla.

Freepik.com, FNTT nuotr./Redakcijos montažas

Neteisėtai ūkine finansine veikla stambiu mastu galimai besivertusi moteris nuo 2020 m. vasario gavo per 63 tūkst. eurų pajamų. Be to, ji atlikdavo ne tik intervencines procedūras, bet ir kosmetologines, už jas gavo beveik 6 tūkst. eurų grynaisiais pinigais. Įtariama, kad direktorė, gavusi pinigus, nesurašė jokių pinigų priėmimo kvitų, kasos pajamų orderių ir apie už paslaugas gautas pajamas nepranešė įmonės buhalterei, kuri, nieko nežinodama apie galimai vykdomą nusikalstamą veiką, šios sumos neįtraukė į apskaitą ir pateikė neteisingus duomenis Valstybinei mokesčių inspekcijai. Taip buvo nesumokėta per 1 tūkst. eurų pridėtinės vertės mokesčio.

Griežčiausia bausmė už direktorės, kaip įtariama, įvykdytas nusikalstamas veikas – laisvės atėmimas iki ketverių metų.

Patikėkite, jos pasiryžusios padaryti beveik bet ką, kad tik jų juodi darbeliai neišlįstų į dienos šviesą.

Įžūliai veikė Centre

Kriminalistų akiratyje atsidūrė ir dvi moterys, Kauno centre nelegaliai putlinusios lūpas. Šiuo metu pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl neteisėto vertimosi ūkine, komercine, finansine ar profesine veikla.

Ikiteisminio tyrimo metu nustatyta, kad galimai nelegaliai (neregistruotos kaip sveikatos priežiūros specialistės, neturint licencijos) grožio paslaugas Kauno centrinėje dalyje teikė dvi jaunos moterys. Viena iš jų tokias paslaugas teikė ir Klaipėdoje.

Tiek moterų darbo vietose, tiek ir gyvenamosiose vietose atliktos devynios kratos. Jų metu rasta ir paimta įvairiausių medikamentų, švirkštų, mezoterapijos adatų, radijo dažnio aparatas, ultragarsinė veido mentelė, įvairių dokumentų. Abiem moterims pareikšti įtarimai padarius nusikalstamą veiką ir paskirtos kardomosios priemonės – rašytinis pasižadėjimas neišvykti ir dokumentų paėmimas.

Siūlo net pinigų

Liūdna šių dienų realija – tik tada, kai „grožio injekcijų specialistės“ ar kitos medicininio išsilavinimo neturinčios „meistrės“ sudarko veidą, moterys ieško medikų pagalbos ir prašo ištaisyti nelegalų padarytas klaidas. O ir klienčių skundai institucijų dažniausiai nepasiekia.

„Kauno dienai“ teko bendrauti su keliomis moterimis, kurios nuoskaudas dėl sudarkyto veido liejo socialiniuose tinkluose. Savo skaudžiais patyrimais jos dalijosi, tačiau tik asmeniškai ir jokio viešumo teigė nenorinčios. Prašydamos kitų to paties likimo draugių patarimo, jos viešai neatskleidė nei netikusių „meistrių“ pavardžių, nei vietų, kur šios dirba. Iš vienos jų pavyko sužinoti to priežastis.

„Dažniausiai klaidas padariusios specialistės atgailauja ir atsiprašinėja. Šiuo laikotarpiu tik viena kita bando įrodinėti savo tiesą ir tikina nieko blogo nepadariusi. Visos tikrai bijo blogų viešų atsiliepimų, būti apskųstos institucijoms, labiausiai – žurnalistams. Todėl visais atvejais jos prašo sugrįžti ir tikina nemokamai pataisysiančios broką. Labiau prasikaltusios „meistrės“ suteikia galimybę kažkurį laiką daryti bet kokias procedūras nemokamai, o pikčiausioms klientėms net sumoka piniginę kompensaciją. Patikėkite, jos pasiryžusios padaryti beveik bet ką, kad tik jų juodi darbeliai neišlįstų į dienos šviesą“, – vardijo pati nuo tokios „auksarankės“ nukentėjusi kaunietė.

Kas ir kur gali atlikti grožio injekcijas?

1. Vieta. Grožio injekcijos gali būti atliekamos tik licenciją teikti dermatologijos ir plastinės chirurgijos paslaugas turinčiose medicinos įstaigose. Tai gali būti dermatologijos, plastinės chirurgijos, lazerinės dermatologijos, grožio, estetikos ar estetinės medicinos klinika, bet ne grožio salonas.

2. Specialybė. Šias procedūras gali atlikti tik gydytojas dermatovenerologas, plastikos chirurgas ar kitas gydytojas, turintis įstatymų numatyta tvarka patvirtintą atitinkamą kvalifikaciją ir licenciją.

3. Specialybę patvirtinanti licencija. Ar žmogus turi gydytojo licenciją, galima patikrinti Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos interneto svetainėje adresu vaspvt.gov.lt pateikiamuose sveikatos priežiūros specialistams išduodamų licencijų sąrašuose.