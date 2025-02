Autostrados mįslė: gandų daugėja ir ne visus juos teisėsaugininkai gali paneigti

Aštrūs klausimai kėsinasi į atsakymų gyvybę

Portalo kauno.diena.lt žiniomis, naują prokuroro prašymą – šį kartą pratęsti A. Pimpio suėmimą dar dviem mėnesiams, remiantis visais tam būtinais pagrindais – kad jis gali pasislėpti, trukdyti tyrimui bei daryti naujus nusikaltimus, nagrinės jau kita Kauno apylinkės teismo teisėja. Ir A. Pimpį planuojama pristatyti į teismą gyvai.

Tačiau ikiteisminiam tyrimui vadovaujantis prokuroras – ir toliau nekalbus. Pasiteiravus jo, ar teisybė, kad įvykis autostradoje susijęs su Kauno apylinkės teisme jau keturiolika mėnesių įstrigusia 2023-iųjų rugpjūčio 25-osios išpuolio Laisvės alėjoje byla, buvo atsakyta taip pat, kaip ir į klausimą, ar šis įvykis susijęs su gaujų karais: „Negaliu nei patvirtinti, nei paneigti“.

Tačiau portalas kauno.diena.lt turi duomenų, kad tai, kas įvyko vasario 3-iąją autostradoje, galėjo būti kerštas asmeniui, nesutikusiam vykdyti vieno iš nukentėjusiųjų minėtoje byloje užgaidos. O per šį įvykį nukentėjęs, kaip jau rašyta, 40-metis L.U. galimai buvo įviliotas į spąstus vieno prekybos centro automobilių stovėjimo aikštelėje, užkišus už jo automobilio valytuvų raštelį su esą netyčia į jį bakstelėjusio sąžiningo vairuotojo, kuris neturi laiko laukti, telefono numeriu. Paskambinus šiuo, galimai susitikta vienoje degalinėje. Ir ten L.U. jau neatsilaikė prieš tris asmenis. Esą ir tai, kas įvyko degalinėje, ir jau minėtoje prekybos centro automobilių stovėjimo aikštelėje, nufilmavo ten įrengtos vaizdo kameros.

Pasiteiravus prokuroro, ar dėl šio įvykio nėra sulaikyta daugiau asmenų, buvo patikinta, kad A. Pimpis – vienintelis šios bylos įtariamasis. O atskleidus, kokia informacija apie šį įvykį disponuoja portalas kauno.diena.lt, nuo komentaro išsisukta – esą yra įvairių versijų.

Neatsakyta ir į klausimą, ar pavyko prakalbinti nukentėjusįjį arba įtariamąjį, kurie, portalo kauno.diena.lt žiniomis, bent jau šio ikiteisminio tyrimo, pradėto vos prieš savaitę, pradžioje su teisėsaugininkais bendrauti nebuvo linkę, t.y. laikėsi nerašytų nusikalstamo pasaulio taisyklių.

Kraupios bylos šešėlis

Kaip jau pranešta, A. Pimpis šiuo metu yra teisiamas didelį atgarsį sukėlusioje nusikalstamos grupuotės byloje, kuri vertėsi plėšikavimu, tačiau kai kuriems jos nariams inkriminuojamas ir nužudymas – su kontrabanda siejamo asmens padegimas, 2020-ųjų spalį apgaule patekus į jo namus, kuriuose buvo ir žmona su dukra, bei apipylus benzinu.

Patikslintais duomenimis, A. Pimpis nėra kaltinamas šiuo nužudymu. Tačiau jis kaltinamas subūrus organizuotą grupę ir koordinavus jos narių veiklą bei parengus nusikalstamos veikos planą ir jam vadovavęs, kitiems kaltinamiesiems šį planą ir jiems skirtas užduotis – įsibrauti į patalpas, grasinti panaudoti smurtą ir jį naudojant bei surišant nukentėjusiuosius ir pagrobiant jų turtą, vykdant.

Be to, A. Pimpis dar kaltinamas ir kokaino, rastu per kratą jo bute, laikymu.

Perduodant 2021-ųjų spalį šią bylą Kauno apygardos teismui, kur ji nagrinėjama jau daugiau kaip trejus metus, A. Pimpis buvo teistas tik vieną kartą. 2018-ųjų sausį Vilniaus regioninis apylinkės teismas už nusikalstamos grupuotės organizavimą ir vadovavimą jai vykdant plėšimus bei vaiko įtraukimą į šiuos nusikaltimus buvo skyręs A. Pimpiui ketverių metų laisvės atėmimą, atidedant šios bausmės vydymą trejiems metams.

A. Pimpiui Kauno apygardos teisme nagrinėjamoje byloje, kurioje dar nebaigtos sakyti baigiamosios kalbos, pasiūlytas pusdevintų metų įkalinimas. Tačiau jis jau daugiau kaip trejus metus buvo šioje byloje suimtas, dėl ko pernai sausį Apeliacinio teismo buvo paleistas į laisvę, skiriant intensyvią priežiūrą apykojės pagalba, 20 tūkst. eurų užstatą ir dokumento paėmimą. Išeiti iš tuometinių savo namų Širvintose jam buvo leista tik vykstant į teismo posėdžius Kaune. O Kauno apygardos teismas, pernai gruodį pratęsdamas šią kardomąją priemonę, įpareigojo dirbti, nes esą reikėjo išlaikyti šeimą, pradėjusį ir į Vilnių gyventi persikėlusį A. Pimpį nuolat būti gyvenamoje vietoje Vilniuje, iškyrus išvykimą į teismo posėdžius bei leidžiant nuo 6 iki 23 val. vykti į darbą Širvintose bei vykdant darbines funkcijas judėti visoje Lietuvos teritorijoje.

Taigi, A. Pimpio advokatas Edgaras Dereškevičius, teikdamas, kad jo ginamasis per įvykį autostradoje jam skirtos kardomosios priemonės nepažeidė, nes jo darbas – siuntų išvežiojimas po visą Lietuvą, buvo teisus. A. Pimpis privalėjo būti savo namuose Vilniuje nuo 23 iki 6 val.

Greitkelio detektyvas

Kaip jau rašyta, A. Pimpis buvo sulaikytas vasario 3-iąją kelio Vilnius-Kaunas-Klaipėda 66-ajame kilometre ties Kaišiadorių rajono Žiežmarių apylinkės seniūnijos Būdiškiu kaimu, esančiu apie 40 kilometrų nuo Kauno, prie automobilio „VW Passat“ vairo. Reaguojant į pilietiško asmens pranešimą, kad šis automobilis atsitrenkė autostradoje į atitvarus ir pasišalino iš įvykio vietos. Tarp šio pranešimo ir įtariamo bėglio sulaikymo praėjo apie 45 minutės. Sustabdžius jo automobilį, ne per toliausiai šio pareigūnai rado ir, kaip įtariama, šiuo „VW Passat“ kažkur gabentą galimai pagrobtą 40-metį kaunietį L. U. Jis buvo rastas važiuojamoje kelio dalyje. Ir pasak medikų, ne tik surakintas antrankiais, bet ir su durtine žaizda kakle. Tačiau pilnai sąmoningas.

Išvaduoti L. U. iš antrankių sugebėjo tik į Kauno klinikas, į kurias jį nuvežė greitosios medikai, iškviesti ugniagesiai gelbėtojai, kurių arsenale yra žirklės metalui kirpti. Po nakties, praleistos šioje gydymo įstaigoje, L. U. kitą dieną iš jos buvo išleistas.

Versijos, kaip jis atsidūrė važiuojamoje autostrados dalyje – dvi: arba buvo išmestas iš policijos persekiojamo „VW Passat“, arba, išvydęs pareigūnų automobilio švyturėlius, pasinaudojęs proga, iššoko laukan pats.

Dėl šio įvykio pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal Baudžiamojo kodekso straipsnį, numatantį atsakomybę už neteisėtą laisvės atėmimą, panaudojant smurtą ar sukeliant pavojų nukentėjusiojo gyvybei ar sveikatai, arba laikant nukentėjusį asmenį nelaisvėje ilgiau kaip 48 valandas. Už tai gresia laisvės apribojimas arba areštas, arba laisvės atėmimas iki ketverių metų.