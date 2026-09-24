Avarija Klinikų prieigose: neprasilenkė miesto autobusas ir medicinos klinikos automobilis

Kadangi minėtas viadukas – vienintelis kelias patekti iš miesto centro pusės į Klinikas, pradėjo formuotis spūstys. Apie tai, kad dėl šio eismo įvykio netoli Utenos gatvėje esančios stotelės „P. Dovydaičio gatvė“ laikinai sutriko viešojo transporto eismas ir galimi vėlavimai, pranešė ir „Kauno autobusai“.
Portalo kauno.diena.lt žiniomis, šiame eismo įvykyje yra nukentėjusiųjų – greitosios medikai į Kauno klinikas išvežė lengvojo automobilio vairuotoją, gimusią 1989 m. Ji buvo sąmoninga ir skundėsi rankos bei kojos skausmais. Nors, pirminiais duomenimis, lūžiai neįtariami, nukentėjusioji nuvežta į Kauno klinikų Skubios pagalbos skyrių tyrimams.
Kauno policijos budėtojas, praėjus daugiau kaip valandai po šio eismo įvykio, dar negalėjo atsakyti, kas, pirminiais duomenimis, šio susidūrimo kaltininkas ir, kokiomis aplinkybėmis jis įvyko. Tačiau patikino portalą kauno.diena.lt, kad eismas įvykio vietoje nėra reguliuojamas, nes pravažiavimas viaduku nėra sutrikęs. Tai, kad šiame susidūrime dalyvavęs maršrutinis autobusas – skubiai patrauktas, užfiksavo ir į įvykio vietą atvykęs portalo kauno.diena.lt fotografas.
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