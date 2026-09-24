 Avarija Klinikų prieigose: neprasilenkė miesto autobusas ir medicinos klinikos automobilis

Avarija Klinikų prieigose: neprasilenkė miesto autobusas ir medicinos klinikos automobilis

2026-09-24 10:44 klaipeda.diena.lt inf.

Ketvirtadienio ryte į Kauno klinikas vykstantys pacientai iš visos Lietuvos tapo nenumatytos situacijos įkaitais: apie 9.10 val. Utenos gatvėje – priešais jos viaduką virš Nuokalnės gatvės susidūrė vienas iš maršrutinių „Kauno autobusų“ ir „Volkswagen“ modelio automobilis, ant kurio – medicinos klinikos „Antėja“, turinčios plačiausią sveikatos priežiūros tinklą Lietuvoje, o Kaune – net septynis filialus, automobilis.

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Kadangi minėtas viadukas – vienintelis kelias patekti iš miesto centro pusės į Klinikas, pradėjo formuotis spūstys. Apie tai, kad dėl šio eismo įvykio netoli Utenos gatvėje esančios stotelės „P. Dovydaičio gatvė“ laikinai sutriko viešojo transporto eismas ir galimi vėlavimai, pranešė ir „Kauno autobusai“.

Portalo kauno.diena.lt žiniomis, šiame eismo įvykyje yra nukentėjusiųjų – greitosios medikai į Kauno klinikas išvežė lengvojo automobilio vairuotoją, gimusią 1989 m. Ji buvo sąmoninga ir skundėsi rankos bei kojos skausmais. Nors, pirminiais duomenimis, lūžiai neįtariami, nukentėjusioji nuvežta į Kauno klinikų Skubios pagalbos skyrių tyrimams.

Kauno policijos budėtojas, praėjus daugiau kaip valandai po šio eismo įvykio, dar negalėjo atsakyti, kas, pirminiais duomenimis, šio susidūrimo kaltininkas ir, kokiomis aplinkybėmis jis įvyko. Tačiau patikino portalą kauno.diena.lt, kad eismas įvykio vietoje nėra reguliuojamas, nes pravažiavimas viaduku nėra sutrikęs. Tai, kad šiame susidūrime dalyvavęs maršrutinis autobusas – skubiai patrauktas, užfiksavo ir į įvykio vietą atvykęs portalo kauno.diena.lt fotografas.

Tapote įvykio liudininku, užfiksavote įvykį? Rašykite mums adresu [email protected] arba spauskite čia.

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