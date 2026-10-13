 Avarija prie Zoologijos sodo: gatvė – nepravažiuojama

Avarija prie Zoologijos sodo: gatvė – nepravažiuojama

2026-10-13 14:36 klaipeda.diena.lt inf.

Radvilėnų plente susidūrus dviem automobiliams sužeista viena moteris, eismas gatve visiškai uždarytas. Įvykio vietoje esantys pareigūnai teigė, kad eismą planuojama atnaujinti ne anksčiau kaip po valandos.

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Pranešimas apie nelaimę gautas spalio 13 d. 13.55 val. Po pusvalandžio įvykio vietoje dar dirbo specialiosios tarnybos.

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Avarija prie Zoologijos sodo
Avarija prie Zoologijos sodo

Avarija prie Zoologijos sodo

Avarija prie Zoologijos sodo

Avarija prie Zoologijos sodo

Avarija prie Zoologijos sodo

Avarija prie Zoologijos sodo

Avarija prie Zoologijos sodo

Avarija prie Zoologijos sodo

Avarija prie Zoologijos sodo

Avarija prie Zoologijos sodo

Avarija prie Zoologijos sodo

Avarija prie Zoologijos sodo

Avarija prie Zoologijos sodo

Avarija prie Zoologijos sodo

Avarija prie Zoologijos sodo

Avarija prie Zoologijos sodo

Avarija prie Zoologijos sodo

Avarija prie Zoologijos sodo

Avarija prie Zoologijos sodo

Avarija prie Zoologijos sodo

Kauno policijos budėtoja portalui kauno.diea.lt nurodė, kad susidūrė BMW ir „Renault“ automobiliai. Pastarojo vairuotoja išvežta į gydymo įstaigą. Įtariamas galūnės lūžis.

Skaitytojai praneša, kad Radvilėnų pl. susidarė spūstis. Pareigūnai patvirtino, kad eismas 14.30 val. dar buvo draudžiamas.

„Kauno dienos“ skaitytojų vaizdo įrašas

Kol kas rekomenduojama rinktis kitus maršrutus.

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