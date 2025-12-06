Beno Mikutavičiaus sulaikymas: kur riba tarp pilietiškumo ir linčo teismo?

Aktyvistų pastebėtas Benas Mikutavičius, anot liudininkų, bandė sprukti. Vieni pasakoja, kad jis išsitraukė peilį. Kiti mini ir ašarines dujas. Visą paveikslą sudėlios apklausas atlikę ir įkalčius bei vaizdo medžiagą išanalizavę pareigūnai, tačiau viena aišku, kad visuomenės iniciatyva ieškomasis sulaikytas greičiau, ir kad jis buvo gerokai aptalžytas.
Nuotraukose matyti, kad jo veidas kruvinas, jame – kelios žaizdos. Kokius patyrė kitus sužalojimus, pareigūnai nedetalizuoja.
Niekas nekvestionavo į gaudynes įsitraukusiųjų drąsos ir noro apsaugoti visuomenę, tačiau socialiniuose tinkluose užvirė diskusijos, kur yra riba tarp savigynos, pilietiškumo ir linčo teismo.
„Sutinku, kad linčo teismai yra nesąmonė ir jų neturėtų būti, bet atsižvelgiant į tai, kad šalia vyksta karas, o priešo retorika tokia, kad ateis ir čia, aš renkuosi visuomenę, kuri atspardo žmogų, pasikėsinusį į mūsų saugumo jausmą. Būtų kvaila ginčytis ir įrodinėti, kad gerai pačiam vykdyti teisingumą, bet lygiai taip pat kvaila būtų galvoti, kad valstybę gintų tie, kurie rašo susirūpinimo postus“, – feisbuke pasisakė aštrios satyros nevengiantys Benas Lastauskas.
„Vienas dalykas yra padėti policijai sulaikyti įtariamą nusikaltėlį, kitas – viešai jį daužyti ir spardyti. Šalia padėkų sąmoningiems piliečiams turėtų būti ir griežtas įspėjimas, ir potencialiai teisinis vertinimas tiems, kurie organizavo linčo teismą. Bet kol kas tiek policija, tiek kai kurie politiniai lyderiai tik džiūgauja ir dėkoja.
Jei skatinsime tokį „pilietiškumą“, tai tuoj atversime vartus entuziastingų kovotojų su blogiu savarankiškiems veiksmams įgyvendinant savo teisingumą taip, kaip jie jį supranta“, – pasisakė Paulius Gritėnas.
„Dėkojame gyventojams, kurie padėjo ir prisidėjo! Po ilgų ir įtemptų valandų visi galime įkvėpti ramiau. Dėkojame kiekvienam gyventojui, kuris pasitikėjo, dalinosi informacija ir palaikė policijos pareigūnus. Jūsų budrumas ir bendruomeniškumas – visada ypatingai svarbus“, – feisbuke į visuomenę kreipėsi Kauno policija iš karto po sulaikymo.
Spaudos konferencijoje Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato viršininkas Mindaugas Akelaitis taip pat akcentavo visuomenės indėlį. „Bet turiu nepamiršti ir policijos pareigūnų, kurie pusantros paros dirbo, taip pat prokurorai. Žmonių buvo daugiau, juos sėkmė lydėjo labiau, dėl ko labai džiaugiamės, nes mūsų tikslas buvo bendras. Gyventojų pagalba asmuo buvo sulaikytas“, – kalbėjo M. Akelaitis.
Jis nekomentavo B. Mikutavičiaus sužalojimų, gaudynėse dalyvusiųjų asmenų teisinės atsakomybės. Tarstelėjo, kad sulaikymo metu, kada asmuo bėga, priešinasi, sužalojimų sunku išvengti – gyventojų buvo pastebėtas Kalniečių parke, „bandė šalintis, bėgti, gyventojai ėmėsi aktyvių veiksmų tam, kad jį sulaikytų“. Anot pareigūno, „aplinkybės bus patikslintos ir įvertintos“. Šiame rajone paieškas vykdė ir pareigūnai.
Po sulaikymo B. Mikutavičių apžiūrėjo medikai. Iš to, kad nuspręsta jo nevežti į ligoninės priimamąjį, galima spręsti, kad sužalojimai – nesunkūs.
„Medikai įvertino jo būklę. Jis areštinėje“, – sakė M. Akelaitis.
Kauno apskrities atstovė žiniasklaidai Odeta Vaitkevičienė, šeštadienį paprašyta pakomentuoti, kokia policijos pozicija dėl visuomenės įsitraukimo į paieškas ir dėl įtariamojo sulaikymo bei fizinių veiksmų panaudojimo, portalui kauno.diena.lt teigė, kad neturi ką pridėti prie to, ką šiuo klausimu spaudos konferencijoje pasisakė M. Akelaitis.
Dėl B. Mikutavičiaus sužalojimų pobūdžio ji nukreipė į prokurorą.
Primename, kad paieškų operacija baigėsi Kaune, netoli Teofiliaus Matulaičio bažnyčios S. Žukausko gatvėje.
Gruodžio 5-osios vakarą kauniečiai šukavo apleistus pastatus, parkus ir kitas nuošalias vietas. Paieškos lokacijas jie vieni kitiems koordinavo per programėlę „Zello“. Įtartiną vyrą Kalniečių parke pastebėjo dvi moterys. Pamatęs jas, jis pradėjo šalintis. Tačiau pilietiškos kaunietės sekė įtariamojo pėdsakais bėgdamos iš paskos ir perdavė šią informaciją kitiems paieškoje dalyvavusiems žmonėms.
Netrukus jiems pavyko sugauti bėglį ir paguldyti ant grindinio. B. Mikutavičių pirmosios pastebėjusios moterys neslėpė – buvo baugu sekti per kelis metrus esantį ir peiliu ginkluotą vyrą, tačiau tikslas pagaliau jį sulaikyti buvo galingesnis.
