Buvęs Kauno teisėjas Rimantas Grigas lieka nuteistas už kyšininkavimą

Anksčiau jam skirtą 40 tūkst. eurų piniginę baudą Apeliacinis teismas antradienį sumažino iki 37,5 tūkst. eurų. Bauda sumažinta nustačius, kad teisėjas veikė vienas, be bendrininkų.
Po Apeliacinio teismo verdikto nuosprendis įsiteisėjo.
Kiti buvę teisininkai šioje byloje dėl kai kurių nusikalstamų veikų buvo išteisinti.
Šioje baudžiamojoje byloje taip pat kaltais pripažinti ir R. Grigo sūnus Tautvydas Grigas, laikinai iš praktikuojančių advokatų sąrašo išbraukti advokatai Milda Liatukaitė ir jos tėvas, ilgametis Kauno teisėjas Bronislovas Liatukas, vėliau ėmęsis advokato veiklos.
Lietuvos apeliacinis teismas atmetė nuteistųjų R. Grigo ir T. Grigo apeliacinius skundus. Tėvas ir sūnus prašė išteisinimo.
Apeliacinio teismo trijų teisėjų kolegija konstatavo, kad pirmąjį nuosprendį jiems pernai balandį paskelbęs Panevėžio apygardos teismas tinkamai įvertino byloje surinktus įrodymus ir pagrįstai buvusį teisėją R. Grigą pripažino kaltu dėl susitarimo paimti 2 tūkst. eurų kyšį. Nustatyta, kad teisėjas paėmė dalį kyšio – 1 tūkst. eurų.
Advokatai ir advokatų kontoros darbuotojai nuteisti už tarpininkavimą susitariant perduoti ir perduodant dalį kyšio teisėjui.
Tačiau Apeliacinis teismas konstatavo, kad teisininkai nepagrįstai pripažinti kaltais dėl prekybos poveikiu.
Teisėjų kolegija pažymėjo, kad nuteistieji, siekę papirkti teisėją, veikė tik kaip tarpininkai susitariant dėl kyšio davimo ir jį perduodant, tačiau jie patys už kyšį nepažadėjo paveikti teisėjo, kad jis priimtų kitiems asmenims palankius sprendimus.
B. Liatuką, M. Liatukaitę ir T. Grigą Apeliacinis teismas išteisino dėl prekybos poveikiu.
Iš dalies tenkinti ir nuteistųjų B. Liatuko ir M. Liatukaitės skundai dėl mažesnės baudos už teisėjo papirkimą skyrimo. Apeliacinis teismas jiems skirtą 10 tūkst. eurų baudą sumažino iki 7,5 tūkst. eurų.
Kaip skelbia Apeliacinis teismas, atsižvelgta, kad advokatai B. Liatukas ir M. Liatukaitė kyšininkavo siekdami padėti savo klientui, kuris grasinosi nusižudyti, jei nebus sutrumpintas teisės vairuoti transporto priemones atėmimo terminas.
Nuteistajam T. Grigui apygardos teismo skirta 30 tūkst. eurų bauda palikta nepakeista, konstatavus, kad ji yra tinkamai individualizuota ir nėra pagrindo ją laikyti per griežta.
ELTA primena, kad į Specialiųjų tyrimų tarnybos akiratį teisininkai pateko 2021 m. savo veiksmų, susijusių su neblaivaus vairuotojo byla.
Kauno apylinkės teisme buvo nagrinėjama administracinio nusižengimo byla. Joje siekta, kad būtų sutrumpintas vairuotojo pažymėjimo atėmimo terminas nuo 12 mėnesių iki 3 mėnesių, papildomai paskiriant jam draudimą 1 metus vairuoti transporto priemones, kuriose neįrengti antialkoholiniai variklio užraktai.
Prezidento Gitano Nausėdos dekretu iš teisėjo pareigų R. Grigas atleistas 2021 m. spalį, kaip pažeminęs teisėjo vardą.
Naujausi komentarai