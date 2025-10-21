 Dalijasi vaizdais ir prašo pagalbos: apgadino svetimas mašinas ir pabėgo

2025-10-21 14:33 klaipeda.diena.lt inf.

Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato pareigūnai aiškinasi eismo įvykio aplinkybes ir prašo visuomenės pagalbos.

Anot Kauno policijos, spalio 16 d. apie 15.20 val. Kaune, Baltų pr., pirminiais duomenimis, tamsios spalvos visureigis (galimai „Nissan“ arba „Peugeot“) apgadino stovinčius automobilius „Nissan Primera“ ir „Toyota Corolla“.

 Automobilis pasišalino iš įvykio vietos, nuvažiuodamas Baltų pr. link Žemgalių g.

Asmenis, vaizdo registratoriais užfiksavusius šį eismo įvykį, važiavusius tuo maršrutu panašiu metu bei galinčius suteikti bet kokios vertingos informacijos, prašoma susisiekti su Kauno apskr. VPK Kelių policijos skyriaus pareigūnais tel. 8700 644 86 arba 112 arba arba el. paštu [email protected]

