Darbo savaitė Kaune prasidėjo gaisru koldūnų karalystėje

Portalui kauno.diena.lt susisiekus su bendrovės vadovu Laurynu Mickūnu, šis teigė, kad gaisras kilo gamybos ceche. Tačiau dar nepradėjus dirbti – darbuotojai tik rinkosi. Be to, pastate pernakt budėjo sargas.
Portalui kauno.diena.lt pavyko išsiaiškinti, kad apie gaisrą Bendrajam pagalbos centrui 4.05 val. pranešė darbuotoja. Ji teigė, kad įvykio vietoje yra dar du jos kolegos. Ir jie visi jau išėję laukan.
Dar po minutės skambino ir kaimyninės įmonės sargas. Jis buvo susirūpinęs, kad nepavyksta susiekti su degančios bendrovės sargu.
Dėl ko kilo gaisras, degančios bendrovės vadovas atsakyti negalėjo. Apie 9.30 val. jis portalui kauno.diena.lt teigė, kad, kaip ir pavaldiniai, kol kas į pastatą ugniagesių neįleidžiamas. O liepsnos buvo pasiekusios ir jo stogą.
Informacija, kuo tai baigėsi, – prieštaringa: anot ugniagesių atstovės, šis, pirminiais duomenimis, įkrito. O bendrovės vadovas portalui kauno.diena.lt teigė, kad, jo žiniomis, tik nudegė stogo kampas.
Galimo padegimo versiją UAB „Liūtukas ir Ko“ vadovas linkęs atmesti. Tačiau patvirtino, kad dėl kilusio gaisro teks stabdyti gamybą.
Portalo kauno.diena.lt fotografui apie 10 val. atvykus į gaisravietę, čia dar buvo dvi ugniagesių gelbėtojų autocisternos ir autokeltuvas. Tačiau dūmai iš degusio pastato jau nerūko, bet jo stogo kampe žiojėjo skylė. Taigi, teisūs buvo abu portalo kauno.diena.lt pašnekovai – ir ugniagesių gelbėtojų atstovė, ir bendrovės vadovas.
Naujausi komentarai