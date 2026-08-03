 Darbo savaitė Kaune prasidėjo gaisru koldūnų karalystėje

Darbo savaitė Kaune prasidėjo gaisru koldūnų karalystėje

2026-08-03 10:23 klaipeda.diena.lt inf.

Pirmadienį apie 4 val. pranešta apie gaisrą, kilusį Aleksote įsikūrusioje UAB „Liūtukas ir Ko“. Jo gesinti, pirminiais duomenimis, pasiųstos nemažos Kauno ugniagesių gelbėtojų pajėgos iš ne vienos mieste įsikūrusių jų komandų. Pavyzdžiui, Nemuno gatvėje įsikūrusios komandos garažas dėl šio įvykio liko tuščias.

Gaisras įmonėje „Liūtukas ir Ko“ Gaisras įmonėje „Liūtukas ir Ko“ Gaisras įmonėje „Liūtukas ir Ko“ Gaisras įmonėje „Liūtukas ir Ko“ Gaisras įmonėje „Liūtukas ir Ko“ Gaisras įmonėje „Liūtukas ir Ko“ Gaisras įmonėje „Liūtukas ir Ko“ Gaisras įmonėje „Liūtukas ir Ko“ Gaisras įmonėje „Liūtukas ir Ko“ Gaisras įmonėje „Liūtukas ir Ko“ Gaisras įmonėje „Liūtukas ir Ko“ Gaisras įmonėje „Liūtukas ir Ko“ Gaisras įmonėje „Liūtukas ir Ko“

Portalui kauno.diena.lt susisiekus su bendrovės vadovu Laurynu Mickūnu, šis teigė, kad gaisras kilo gamybos ceche. Tačiau dar nepradėjus dirbti – darbuotojai tik rinkosi. Be to, pastate pernakt budėjo sargas.

Portalui kauno.diena.lt pavyko išsiaiškinti, kad apie gaisrą Bendrajam pagalbos centrui 4.05 val. pranešė darbuotoja. Ji teigė, kad įvykio vietoje yra dar du jos kolegos. Ir jie visi jau išėję laukan.

Dar po minutės skambino ir kaimyninės įmonės sargas. Jis buvo susirūpinęs, kad nepavyksta susiekti su degančios bendrovės sargu.

Dėl ko kilo gaisras, degančios bendrovės vadovas atsakyti negalėjo. Apie 9.30 val. jis portalui kauno.diena.lt teigė, kad, kaip ir pavaldiniai, kol kas į pastatą ugniagesių neįleidžiamas. O liepsnos buvo pasiekusios ir jo stogą.

Edgaro Cickevičiaus nuotr.

Informacija, kuo tai baigėsi, – prieštaringa: anot ugniagesių atstovės, šis, pirminiais duomenimis, įkrito. O bendrovės vadovas portalui kauno.diena.lt teigė, kad, jo žiniomis, tik nudegė stogo kampas.

Galimo padegimo versiją UAB „Liūtukas ir Ko“ vadovas linkęs atmesti. Tačiau patvirtino, kad dėl kilusio gaisro teks stabdyti gamybą.

Portalo kauno.diena.lt fotografui apie 10 val. atvykus į gaisravietę, čia dar buvo dvi ugniagesių gelbėtojų autocisternos ir autokeltuvas. Tačiau dūmai iš degusio pastato jau nerūko, bet jo stogo kampe žiojėjo skylė. Taigi, teisūs buvo abu portalo kauno.diena.lt pašnekovai – ir ugniagesių gelbėtojų atstovė, ir bendrovės vadovas.

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