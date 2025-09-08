Daugėja tiksinčių bombų Kauno policijos gretose: ar tikrai kolegos bejėgiai jas nukenksminti?

Sugadintas kaimynų savaitgalis
Kaip jau pranešta, sekmadienį apie 4 val. ryto Jonavos rajono policijos komisariato, kuris yra Kauno apskrities VPK padalinys, pareigūnams atvykus į Jonavos rajono Užusalių kaimą dėl pranešimo apie galimą smurto artimoje aplinkoje atvejį, moters, gimusios 1986 m., kuri yra Kauno apskrities VPK pareigūnė, atžvilgiu išduotas smurto artimoje aplinkoje orderis, įpareigojantis ją penkiolikai parų laikinai išsikelti iš galimų aukų aplinkos, bei pradėta administracinė teisena dėl teisėtų policijos pareigūnų reikalavimų nevykdymo, už ką gresia bauda nuo 90 iki 140 eurų.
Portalo kauno.diena.lt žiniomis, minėta moteris yra Kauno apskrities VPK Operatyvaus valdymo skyriaus vyriausia postinė K. B., jau kurį laiką turinti nedarbingumą. O į jos namus kolegas apie 3.30 val. iškvietė kaimynai, kuriuos ne juokais išgąsdino iš ten girdimi vyro bei moters riksmai bei juos lydintis trankimasis. Skambinusieji teigė, kad minėtoje nuosavo namo dalyje gyvena sevyvo amžiaus tėvas, jo dukra bei šios dukra, kuri yra pradinių klasių moksleivė.
Pranešta ne apie viską
Įvykio liudytojai portalui pasakojo, kad atvyko net keli K. B. kolegų ekipažai, kuriems ji pasipriešino. Įvyko grumtynės, po kurių siautėjusi kaimynė buvo išsivežta.
Kauno apskrities policijos atstovė portalui patikslino, kad, pirminiais duomenimis, į kolegės namus vykta dėl jos bei vyro, gimusio 1939 m., konflikto.
Taigi, panašu, kad pareigūnė konfliktavo su tėvu.
O administracinė teisena, anot Kauno policijos atstovės, pradėta dėl to, kad pareigūnė nevykdė kolegų reikalavimų nurimti ir bandė pasišalinti iš įvykio vietos. Be to, ji atsisakė tikrintis blaivumą.
Pasak policijos atstovės, minėta pareigūnė nuo pareigų nėra nušalinta, nes turi laikiną nedarbingumą, kurį turėjo ir įvykio metu.
Skandalas Aviacijos šventėje
Belieka priminti, kad tai – jau antras toks skandalingas atvejis per pusantro mėnesio, siejamas su Kauno apskrities VPK pareigūnais.
Kaip jau rašyta, per liepos 26-ąją Kaune vykusią Aviacijos šventę Kauno rajono policijos komisariato pareigūnas M. V., gimęs 1993 m., žmonių akivaizdoje tampė už plaukų bei smaugė savo kolegę bei smūgiavo jai alkūne į šonus ir nugarą. Abu jie tuo metu buvo be uniformų ir ne tarnybos metu.
M. V. po šio išpuolio nustatytas vidutinis – 1,93 prom. girtumas. Ir jo kolegos iš Kauno Nemuno policijos komisariato buvo nusprendę dėl šio incidento pradėti tik administracinę teiseną dėl viešosios tvarkos pažeidimo, už ką gresia bauda nuo 30 iki 140 eurų. Nors už tokį administracinį nusižengimą, padarytą viešoje vietoje vykstančiame renginyje, gali būti skiriamas ir draudimas lankytis tokiuose renginiuose nuo šešių mėnesių iki dvejų metų.
Tačiau Kauno apylinkės prokuratūros 2-ojo skyriaus vyriausiasis prokuroras Mindaugas Šukys panaikino minėtą policijos nutarimą ir pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl viešosios tvarkos pažeidimo, kurį atlieka Policijos departamento Imuniteto valdybos Kauno apygardos skyrius, o jam vadovauja vienas iš Kauno apygardos prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo skyriaus prokurorų.
Varnas varnui akies nekerta?
Savo sprendimą M. Šukys motyvavo Aukščiausiojo Teismo išaiškinimu, kad nepaisant to, jog minėtas konfliktas galimai buvo asmeninio pobūdžio, t.y. tarp pažįstamų žmonių, tačiau jeigu jis vyko šventės metu ir jį matė daug žmonių, kuriems tai sukėlė pasipiktinimą ir jie kvietė nukentėjusiajai pagalbą, tai jau turi būti teisiškai vertinama kaip nusikaltimas – viešosios tvarkos pažeidimas, o ne nedidelis viešosios tvarkos pažeidimas, priskiriamas administraciniams nusižengimams. Už pastarąjį numatyta jau minėta bauda nuo 30 iki 140 eurų, o už Baudžiamajame kodekse minimą viešosios tvarkos pažeidimą – viešieji darbai arba bauda nuo 3500 iki 140 tūkst. eurų, arba laisvės apribojimas, arba areštas nuo 15 iki 90 parų, arba net laisvės atėmimas iki dvejų metų.
Portalui kauno.diena.lt šiandien pasidomėjus, ar M. V., kuris, kaip taip pat jau rašyta, kovo pabaigoje, taip pat būdamas neblaivus Žemųjų Šančių pirtyje smurtavo prieš kitą ten vykusio gimtadienio dalyvį ir išlipo tada sausas iš vandens, nes pastarasis nerašė pareiškimo policijai, ir toliau joje tebedira, paaiškėjo, kad taip. Tiesa, iš karto po naujo incidento Aviacijos šventėje buvo perkeltas į kitą padalinį – Reagavimo valdybą, kad netektų darbe kontaktuoti su galima nukentėjusiąja. Tačiau šiuo metu vėl yra grąžintas į Kauno rajono policijos komisariatą, nes jam dar nėra pareikšta jokio įtarimo dėl galimai padaryto nusikaltimo. Anot prokuratūros atstovės, nekomentavusios, ar jis per jau beveik mėnesį vykstantį ikiteisminį tyrimą buvo šiame apklaustas, tebeatliekami proceso veiksmai – renkami tyrimui reikalingi duomenys. Jeigu jų bus surinkta pakankamai, bus pareikštas įtarimas. O, kol jis nepareikštas, laikinas nušalinimas nuo pareigų nėra taikomas.
