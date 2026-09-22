Didžiulė avarija Rumšiškių seniūnijoje: vienas automobilis virto fakelu, nukentėjo trys žmonės

Pasak Kauno policijos atstovės, šiame susidūrime, apie kurį pranešta rugsėjo 22 d. 9.41 val., įvykusiame važiuojant Kauno kryptimi, dėl kurio teko dviem valandoms uždaryti kelią – eismas viena jo kryptimi atnaujintas apie 11.30 val., dalyvavo keturi automobiliai: „Volvo“, vairuojamas 1963 m. gimusio vyro, „Volkswagen Transporter“, prie kurio vairo sėdėjo taip pat vyras, gimęs 1986 m., „Škoda“, vairuojama vyro gimusio 1987 m., ir „Volkswagen Polo“, kurio vairuotojas gimęs 1992 m. Be to, buvo kliudytas kita kelio puse – Vilniaus kryptimi važiavęs BMW. Pirminiais duomenimis, jį kliudė susidūrusių automobilių nuolaužos arba detalės.
Po susidūrimo užsidegė tik vienas iš jų – „Škoda“. Pirmasis asmuo, pranešęs apie šį įvykį Bendrajam pagalbos centrui, teigė, kad ji dega atvira liepsna, o šalia guli apie 40 metų vyras be sąmonės.
Remiantis patikslinta policijos atstovės informacija apie nukentėjusiuosius, minėtas vyras – arba „Škoda“ vairuotojas, arba keleivis (gimęs 1991 m.), nes jie abu pristatyti greitosios medikų į gydymo įstaigą.
Trečioji nukentėjusioji, kuri taip pat išvežta į gydymo įstaigą, – „Volvo“ keleivė, gimusi 1954 m.
Į įvykio vietą buvo išsiųstos trijų ugniagesių gelbėtojų komandų iš Kauno bei Kaišiadorių ir Kauno rajonų pajėgos. Kai kurios iš jų, kolegoms išvykus, dar liko budėti.
Greitosios pagalbos medikai taip išsiuntė į įvykio vietą tris ekipažus – du iš Kaišiadorių padalinio, vieną – iš Kauno. Vienas iš jų – reanimobilis. Tiesa, tik po ugniagesių gelbėtojų prašymo atsiųsti gausesnes pajėgas, nes iš pradžių į šį įvykį atvyko tik vienas greitosios medikų automobilis.
Portalo kauno.diena.lt žiniomis, visi nukentėjusieji nuvežti į Kauno klinikas. Visi – sąmoningi ir neįtariant jiems labai sunkių traumų – tik sumušimus bei galimus galūnių lūžius.
Po incidento buvo laikinai uždarytas eismas Kauno kryptimi, šiuo metu eismas atnaujinamas viena juosta.
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