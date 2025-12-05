Dviejų merginų nužudymas Kaune: atnaujinta įtariamojo nuotrauka (yra vaizdo įrašas)

„Atnaujiname, kaip gali atrodyti galimas įtariamasis“, – teigiama policijos pranešime.
Naujoje nuotraukoje matomas jaunuolis iš nugaros, su juoda striuke bei gobtuvu, gobtuvo priekyje yra šviesus kailiukas.
Įtariamasis ant pečių nešasi juodos spalvos kuprinę, dėvi juodas kelnes, avi juodus batus su šviesiais padais. Jis galimai dėvi akinius. Įtariamojo veido iš priekio naujoje nuotraukoje nematyti.
Vaikinas užfiksuotas lipantis laiptais žemyn, galimai tuo metu ėjo iš kažkokio daugiabučio.
Policijos pateiktoje vaizdo medžiagoje jaunuolį galimai užfiksavo vaizdo kamera, kai jis ėjo į daugiabučio liftą. Vaizde matomas įtariamasis, jis dėvi akinius, trumpai kirptais plaukais, šonuose ir pakaušyje galvos plaukai nuskusti.
Priminsime, kad Kaune ketvirtadienį radus dviejų merginų kūnus, jų nužudymu įtariamas tas pats asmuo – B. Mikutavičius, kurio paieška šiuo metu intensyviausiai vykdoma Kaune,
Ketvirtadienį popiet bute V. Krėvės prospekte buvo rastas 2003 metais gimusios merginos kūnas. Ant jo nustatytos durtinės ir pjautinės žaizdos. Preliminariai pirmasis nusikaltimas įvykdytas apie 10–11 val.
Vėliau paaiškėjo, kad B. Mikutavičius, kaip įtariama, nužudė tikrą savo pusseserę, su kuria kartu gyveno tame pačiame bute. Nužudymo auka tapusi jauna žygaitiškė. B. Mikutavičius taip pat kilęs iš Tauragės rajono Žygaičių kaimo.
Antroji 29-erių metų B. Mikutavičiaus galima auka buvo rasta ne savo namuose, bet bute, kurį turėjo parodyti esą galimam nuomininkui. Jos pasigesta po to, kai ji nuėjo su šiuo klientu susitikti.
Ši 24-erių metų nekilnojamo turto brokerė buvo rasta nužudyta ketvirtadienį – apie 20.30 val. viename Pramonės prospekto daugiabutyje, prie kurio, merginos pasigedus, pirmiausiai buvo aptiktas jos automobilis.
Manoma, kad ji galėjo būti nužudyta apie 12–13 valandą.
Ši Alytaus apskrityje registruota mergina gyveno su draugu kitame Dainavos mikrorajono daugiabutyje.
Naujausi komentarai