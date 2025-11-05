FNTT įrodinėjo per klaidą pervedusi milžiniškas sumas

Ši istorija prasidėjo 2020-aisiais, kai FNTT iš pareigų atleido Rasą B. Buvusiai pareigūnei pavyko įrodyti, kad jos atleidimas – neteisėtas. Teisėjai įpareigojo FNTT išmokėti jai darbo užmokestį už priverstines pravaikštas, trukusias beveik du metus.
Tačiau FNTT dar metus piktybiškai nevykdė teismo sprendimo, todėl Rasai teko kreiptis į antstolį, kuris išieškojo 61 473,93 eurus. FNTT įsitikinimu, iš jų išieškota gerokai per didelė suma ir jiems turėtų būti grąžinta 28 517,86 eurai.
Be to, FNTT buvusiai darbuotojai papildomai pervedė beveik 4,5 tūkst. eurų kompensaciją už nepanaudotas atostogas ir kartu priskaičiavo 14 794,86 eurų delspinigių. Tačiau vėliau FNTT persigalvojo ir nusprendė, kad Rasai jokie delspinigiai nepriklausė. Teisme tarnybos atstovai bandė įrodyti, kad 14,7 tūkst. eurų jie pervedė per klaidą ir reikalavo pinigus grąžinti.
Taigi FNTT pateikė ieškinį reikalaudami, kad Rasa jiems grąžintų 43 311 eurų, nes gavusi šią sumą ji esą gavo nesąžiningai. Dėl to teisme vyko ilgi ginčai, kurie išspręsti tik šių metų spalio viduryje.
Panevėžio apygardos teismas konstatavo, kad FNTT reikalavimai nepagrįsti. Teisėjai įpareigojo Tarnybą atlyginti buvusios pareigūnės patirtas bylinėjimosi išlaidas – 6916 eurų.
Dramos Tarnyboje
Šis ginčai turi dramatišką priešistorę. 12 metų pareigūne dirbusios Rasos problemos prasidėjo 2017-aisiais. Tada ji tuometinį FNTT vadovą informavo apie netinkamus viršininkų ir kolegų veiksmus.
Pasak Rasos, iškart po to prasidėjo persekiojimas: dėl jos darbo pradėti 9 tarnybiniai patikrinimai, ji pažeminta pareigose ir perkelta dirbti į Kauną, nors gyveno Vilniuje.
Savo ruožtu FNTT vadai kaltino Rasą nutekinus ikiteisminio tyrimo duomenis Zigmui Vaišvilai bei kitais nusižengimais.
Konfliktas kulminaciją pasiekė 2020-ųjų kovo 2-ąją. Tą vakarą, pasak FNTT, Rasa atėjo į darbą ir iki paryčių, pasišviesdama telefonu, spausdino kažkokius dokumentus, o vėliau juos išsinešė.
Dėl šio poelgio pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl piktnaudžiavimo (BK 228 str.) ir tarnybinės paslapties pagrobimo (BK 296 str.).
Tirdami šiuos nusikaltimus FNTT pareigūnai pasibeldė į savo kolegės namus, norėdami išsiaiškinti, ką tiksliai ji išsinešė. Tačiau Rasa B. įsileisti nekviestų svečių nepanoro, todėl prireikė gelbėtojų pagalbos, kurie išlaužė duris.
Į vidų patekę tyrėjai reikšmingų dokumentų taip ir nerado, tik pelenų krūvą virtuvės kriauklėje. Iškart po to ji nušalinta nuo tarnybos.
Išmetė neteisėtai
Nors Rasa buvo nušalinta, liepos mėnesį ji iškviesta į kasmetinį veiklos vertinimo komisijos posėdį. Kadangi posėdyje ji nepasirodė, pareigūnė už tai atleista iš tarnybos.
2021 metų vasarį svarbus sprendimas priimtas prokuratūroje: nepavykus surinkti pakankamai kaltės įrodymų, Rasos B. atžvilgiu ikiteisminis tyrimas nutrauktas.
Po tokio prokuratūros sprendimo FNTT atnaujino tarnybinį patikrinimą ir nepaisant to, kad moteris pas juos jau nebedirbo, įvertino jos veiksmus išsinešant dokumentus ir juos deginant kaip pareigūno vardo pažeminimą.
Tačiau Rasa nesusitaikė su atleidimu ir FNTT padavė į teismą, skųsdamasi, kad negalėjo būti atleista dėl neatvykimo į vertinimo komisiją, nes būdama nušalinta tokios pareigos neturėjo. Ir triumfavo.
„Pareigūnas negali būti baudžiamas už tai, kad neįvykdė menamos/nesančios pareigos“, – 2022 m. kovo 3 d. konstatavo Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas.
Šiuo sprendimu teisėja ne tik įpareigojo Rasą B. grąžinti atgal į FNTT tyrėjos pareigas, bet ir išmokėti darbo užmokestį už priverstines pravaikštas nuo atleidimo dienos, 2020-ųjų spalio 14-osios, iki teismo sprendimo įvykdymo.
Kai apeliacinis skundas buvo atmestas, FNTT neliko nieko kito, tik įvykdyti teismo sprendimą. Rasa B. buvo priimta atgal į darbą ir tą pačią dieną vėl išmesta: šįkart motyvu tapo anksčiau parengta tarnybinė išvada dėl pareigūno vardo pažeminimo.
Sprendimą Rasa B. ir vėl apskundė teismui, tačiau šįkart ji savo tiesos neįrodė. Teismas nustatė, kad Rasa B. ne tik išsinešė namo dokumentus, tačiau savo kompiuteryje neteisėtai laikė įslaptintą medžiagą apie tarnybos viešuosius pirkimus.
Tačiau nors ir formaliai grąžino į darbą, FNTT nevykdė kitos teismo sprendimo dalies: pervesti neišmokėtą atlyginimą.
Kadangi pinigų Rasa nesulaukė, 2023 m. pavasarį kreipėsi į antstolį, kuris išieškojo 61 tūkst. eurų.
FNTT įrodinėjo, kad anstolis neteisėtai priskaičiavo atlyginimą už daugiau nei metus, nes teismo sprendimas įvykdytas tada, kai vienai dienai Rasa grąžinta į darbą – 2022 m. kovo 3 d.
Pinigus gavo teisėtai
Tačiau Panevėžio apygardos teismo teisėjai tokius argumentus atmetė. Pasak jų, teismo sprendimas pilnai įvykdytas tik tą dieną, kai buvusiai darbuotojai pervesti pinigai už priverstines pravaikštas.
„Jau minėta, kad Vilniaus apygardos administracinio teismo 2022 kovo 3 d. sprendimo rezoliucinė dalis yra tokia, kokia ji yra priimta ir tokia privalo būti vykdoma, ja atsakovei priteistas darbo užmokestis nuo jos atleidimo iš darbo dienos iki teismo sprendimo įvykdymo“, – konstatavo teismas.
Teisėjai neįžvelgė ir būtinų nepagrįsto praturtėjimo sąlygų, kuriuos bandė įrodinėti FNTT.
Ne ką mažiau įdomus klausimas buvo ir dėl kompensacijos į atostogas. Rasa dar 2020 m. teisme laimėjo bylą, įrodžiusi, kad jai nuo 2010 iki 2019 m. kasmet priklausė po 5 dienas papildomų atostogų, nes ji viena augino vaiką iki 14 metų, kurių FNTT nesuteikė.
Šį sprendimą FNTT įvykdė paveluotai, todėl kartu sumokėjo ir delspinigius, kurių teismas neįpareigojo paskaičiuoti.
Panevėžio apygardos teismo teisėjai nusprendė negalintys įpareigoti Rasos grąžinti šių pinigų.
„Nors netesybos atsakovei nebuvo priteistos nei Vilniaus apygardos administracinio teismo sprendimu, nei Lietuvos vyriausio administracinio teismo nutartimi, ieškovė savo iniciatyva pervedusi atsakovei, kaip buvusiai darbuotojai, paskaičiuotas netesybas už uždelstą atsiskaityti laiką, negali šios sumos reikalauti iš atsakovės, kaip gautos be teisinio pagrindo. Dėl to pripažintina, kad ir dėl šios ieškinio dalies ieškovės nurodomas be teisėto pagrindo gauto turto grąžinimo institutas negalėjo būti taikomas“, – pasisakė teismas.
Šis teismo sprendimas jau įsiteisėjo, bet dar galės būti apskųstas Lietuvos Aukščiausiajam Teismui.
