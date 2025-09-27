Per gaisrą Kauno „Akropolyje“ nukentėjo užsienietis

Kaip jau pranešta, šis gaisras, kurį praėjusią parą budėjusios Kauno ugniagesių gelbėtojų pamainos vadovas linkęs išskirti iš visų tądien užregistruotų iškvietimų, kilo 16.17 val. Gavus pranešimą apie uždūmintas minėto restorano, įsikūrusio trečiajame „Akropolio“ aukšte, patalpas, į įvykio vietą buvo pasiųstos net šešios Kauno ugniagesių gelbėtojų autocisternos iš įvairių mieste įsikūrusių komandų bei aukščiausios jų turimos autokopėčios, kurių aukštis – 42 metrai.
Tačiau ugniagesiai gelbėtojai šieme gaisre, kurį užgesino suveikusi automatinė gaisro gesinimo sistema, nukentėjusio asmens nematė – jiems atvykus, prekybos centro apsauga jau buvo išvedusi nelaimėlį į rampą, esančią Gedimino gatvėje.
Greitosios medikams perduotas nukentėjusysis buvo išvežtas apžiūrai į Kauno klinikas. Tačiau, anot Kauno greitosios medicinos pagalbos tarnybos atstovo, laimė, šis asmuo tik buvo apipurkštas verdančiais riebalais. Pirminiais duomenimis, jam konstatuoti paviršiniai veido bei rankų nudegimai.
Nepaisant to, kad ugniagesiams gelbėtojams gesinti šio gaisro nereikėjo, paskutinė jų autocisterna grįžo į savo komandą tik apie 18 val., nes budėta, kol buvo išvėdintos patalpos. O „Akropolio“ administracija pranešė, kad prekybos centras atnaujina darba tik apie 19 valandą.
