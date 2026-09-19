Garsiai nuskambėjęs incidentas apvirto aukštyn kojomis: nukentėjusysis gali tapti įtariamuoju

Geriausia gynyba puolant?
Kaip jau rašyta, Kauno policijos suvestinės apie šį incidentą, įvykusį vieną praėjusios vasaros savaitgalį pačiame miesto centre, pranešė tradiciškai lakoniškai: „liepos 11 d. apie 13.40 val. E. Ožeškienės gatvėje nenustatytas keleivis, išlipdamas iš autobuso, trenkė jo vairuotojui. Dėl patirto sužalojimo vairuotojas pristatytas į gydymo įstaigą. Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl viešosios tvarkos pažeidimo.“
Portalui kauno.diena.lt pavyko tada papildomai išsiaiškinti, kad tai įvyko 6a maršruto „Garliava–Kauno ligoninė (Šančiai)“ autobuse.
Ikiteisminį tyrimą pradėjusiems teisėsaugininkams minėto autobuso vairuotojas teigė, kad prieš jį smurtavęs asmuo, kuris buvo akivaizdžiai neblaivus, įlipo stotelėje „Aleksoto poliklinika“. Ir važiavo vos kelias stoteles. Iš pradžių jis dėl kažko replikavo, o galiausiai – artėjant prie stotelės „E. Ožeškienės gatvė“ tapo ir agresyvus.
Autobuso vairuotojas pareigūnams pasakojo, ir kad pakeliui link minėtos stotelės šis keleivis prašėsi išleidžiamas pro priekines duris. Tačiau jam buvo paaiškinta, kad tai bus galima padaryti, tik autobusui sustojus. Ir esą veltui bendrakeleiviai, neapsikentę šio įkyruolio, ragino jį palikti vairuotoją ramybėje.
Ieškotas gausiomis pajėgomis
Po tokių vairuotojo teiginių neatmesta prielaida, kad neblaivus keleivis ėmė blaškytis, pravažiavęs reikiamą stotelę arba apsižiūrėjęs, kad įlipo ne į to maršruto autobusą.
Anot vairuotojo, jau atidarius duris, šis keleivis trenkė jam dešine ranka į veidą, pataikydamas į akį. Tačiau po šio netikėto smūgio jis sugebėjo skubiai uždaryti autobuso duris, kad išsišokėlis nepabėgtų. Ir puolė skambinti Bendrojo pagalbos centro telefono numeriu 112. Tačiau tada smurtautojas paspaudė avarinį durų mygtuką ir, iššokęs laukan, nuskubėjo Vytauto prospekto link.
Veltui policijos ekipažai, informuoti apie šį įvykį ir įtariamojo požymius, dar bandė ieškoti pastarojo „karštais pėdsakais“ tiek Laisvės alėjoje, tiek Vytauto prospekte.
O neradus, viltasi, kad nustatyti įtariamojo tapatybę padės nuo vairuotojo kabinos stiklo ekspertų nuimti jo pirštų atspaudai. Tai padaryta jau greitosios medikams išvežus autobuso vairuotoją į Kauno klinikas, nes tęsti darbo jis teigė negalintis, o buvusiems apie 20-čiai jo keleivių tekus persėsti į kitą autobusą.
Gynė moterį su vaikais?
Galiausiai įtariamasis nustatytas, peržiūrėjus autobuse įrengtos vaizdo kameros įrašus. O tiksliau – išsiuntus sustabdytus jo kadrus į visus Kauno teritorinius policijos komisariatus. Ir vieno iš jų pareigūnai atpažino įtariamąjį, kaip jų aptarnaujamos teritorijos gyventoją. Kodėl, neaišku, nes šis asmuo buvo teistas tik vieną kartą ir seniai – 2013 metais už pasikėsinimą pavogti nedidelės vertės turtą. Už tai jam buvo skirtas laisvės apribojimas.
Galimas įtariamasis pats atvyko, kviečiamas pareigūnų, į policiją, kur jam buvo pareikštas įtarimas dėl viešosios tvarkos pažeidimo. Tačiau jis to nepripažino – neigė, kad sudavė vairuotojui. Be to, tikino, kad buvo tada blaivus, nes važiavo į darbą – į repeticiją viename iš Kauno centre įsikūrusių teatrų. Ir, panašu, kad dėl to taip greitai policijos pareigūnai pametė tada jo pėdsakus.
Be to, įtariamasis teigė, kad konfliktavo su vairuotoju dėl to, kad šis neleido įlipti į autobusą dviems vaikams su dviračiais ir moteriai, kurie bandė įlipti ne pro tas duris, kaip norėjo vairuotojas.
Yra atsakomybė ir už melą
Po įtariamojo apklausos detaliai peržiūrėjus autobuso vaizdo kameros įrašą, konstatuota, kad jis vairuotojui, kaip teigė šis, tada nesudavė. Daugių daugiausia – bandė pagąsdinti užsimodamas.
Tai konstatavus ikiteisminis tyrimas, pradėtas dėl viešosios tvarkos pažeidimo, nutrauktas, nepasitvirtinus, kad prieš autobuso vairuotoją fiziškai smurtauta.
Tačiau surinkta medžiaga perduota policijai – spręsti, ar minėtas keleivis nepadarė administracinio nusižengimo, kuriems priskiriamas ir nedidelis viešosios tvarkos pažeidimas, nes visgi, konfliktuodamas su vairuotoju, jis trukdė pastarajam vairuoti.
Administracinių nusižengimų kodeksas už nedidelį viešosios tvarkos pažeidimą, kuris apibūdinamas, kaip necenzūriniai žodžiai ar gestai viešosiose vietose, įžeidžiamas kibimas prie žmonių bei kiti tyčiniai veiksmai, kuriais siekiama pažeisti viešąją tvarką ir žmonių rimtį, numato baudą nuo 30 iki 140 eurų.
Dar sprendžiama, ir ar nepradėti ikiteisminio tyrimo paties autobuso vairuotojo atžvilgiu. Baudžiamasis kodeksas už melagingus parodymus, kuriuos davė asmuo, apklausiamas kaip nukentėjusysis, grasina viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba net laisvės atėmimu iki dvejų metų. Tiesa, apie tokius ikiteisminius tyrimus dar girdėti neteko arba jie – labai reti.
Autobuso vairuotojas taip pat dar gali prokuroro nutarimą nutraukti ikiteisminį tyrimą per 20 dienų apskųsti aukštesniam pagal pareigas prokurorui.
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