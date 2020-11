Garsusis bėglys išgirdo teismo verdiktą: laikytis vieno draudimo jam bus labai sunku

Padaugėjo draudimų

Šiandien bylą nagrinėjusi teisėja Vaiva Nevardauskienė surašė baudžiamąjį įsakymą, kuriuo skyrė D.Armaliui ikiteisminiam tyrimui vadovavusios Kauno apylinkės prokuratūros prokurorės Dalios Pangonienės siūlytą laisvės apribojimą dešimčiai mėnesių. Tačiau viena valanda pailgino prokurorės siūlytą privalomo jo buvimo naktimis namuose laiką. D.Armaliui teismas uždraudė minėtus dešimt mėnesių nuo 22 iki 6 val. išeiti iš namų.

Be to, teisėjos iniciatyva D.Armaliui skirti dar du papildomi draudimai, kurių jis privalės laikytis tuos dešimt mėnesių, – neišvykti iš gyvenamosios vietos be pareigūnų, prižiūrėsiančių, kaip jis vykdo skirtus įpareigojimus, žinios ir nevartoti jokių psichiką veikiančių medžiagų.

Užkrėstųjų nenustatyta

Kaip jau rašyta, pirmą kartą – liepos 23-iosios ryte per savo palatos pirmajame aukšte langą išlipęs D.Armalis buvo sulaikytas tik po septynių valandų Lazdijų rajone. Padedant vienos parduotuvės, į kurią jis užsuko išlipęs iš autobuso Seirijuose, pardavėjai. Atpažinusi nuo ryto ieškomą bėglį, apie kurį buvo pranešta visais įmanomais kanalais, ji informavo apie netikėtą šio pasirodymą savo parduotuvėje vietinę policiją. Šios pareigūnai, kuriems buvo nurodyta ir, kaip apsirengęs ieškomas bėglys, ir kuria kryptimi jis patraukė, netrukus D.Armalį sulaikė.

Buvo nustatyta devyniolika asmenų, turėjusių šio pabėgimo metu galimą kontaktą su D.Armaliu – kaip jau rašyta, jis pasiekė Kauno autobusų stotį maršrutiniu miesto autobusu, belaukdamas Lazdijų kryptimi išvyksiančio autobuso, buvo užsukęs ir į Autobusų stoties pastate esantį kazino, po to, aišku, ne vienas važiavo tarpmiestiniu autobusu, iš kurio išlipo Seirijuose, kur po kurio laiko dar susistabdė ir pakeleivingą automobilį, kuriuo dar šiek tiek pavažiavo Lazdijų kryptimi. Tačiau duomenų, kad D.Armalis ką nors apkrėtė koronavirusu ikiteisminį tyrimą atlikę teisėsaugininkai negavo. Už ligos platinimą D.Armaliui jau būtų grėsęs laisvės atėmimas iki penkerių metų.

Sustabdė tik grotos

Nenustačius, kad D.Armalis ką nors apkrėtė koronavirusu, jam buvo pareikštas kaltinimas dėl švelnesnę atsakomybę numatančio Kovos su epidemijomis ar užkrečiamomis ligomis taisyklių pažeidimu, už kurį grėsė bauda arba laisvės apribojimas, arba areštas, arba laisvės atėmimas iki vienerių metų.

Prokurorė, susipažinusi su Lazdijų seniūnaičio Lino Jarmalos apklausa apie D.Armalį, tapusį vietinės bendruomenės bei pareigūnų galvos skausmu, nusprendė švelniausios bausmės – piniginės baudos bėgliui nesiūlyti, nes dėl susikaupusių nesumokėtų baudų jis jau yra atsidūręs antstolių taikinyje.

Prokurorė siūlė skirti D.Armaliui laisvės apribojimą vieneriems metams ir trims mėnesiams, uždraudžiant nuo 23 iki 6 val. išeiti iš namų. Tačiau, kadangi jis savo kaltę pripažino ir teigė, kad gailisi, sumažinti siūlomą bausmę trečdaliu – iki dešimties mėnesių.

Anot D.Armalio, pirmą kartą jis savavališkai išlipo per savo palatos langą, nes ligoninėje jam jau buvo nusibodę. Be to, buvo pasiilgęs namų. Antrąjį kartą - po trijų dienų jis vėl padarė tą patį, nepaisant to, kad po pirmojo pabėgimo buvo išimtos jo palatos langų rankenos, nes norėjo apsipirkti greta esančioje „Maximoje“. Po pakartotinio akibrokšto ant D.Armalio palatos lango jau buvo uždėtos grotos.

Domininkas Armalis/Redakcijos montažas

Teistas ir už nužudymą

D.Armalio byla buvo perduota teismui su prokurorės pareiškimu baigti procesą baudžiamuoju įsakymu, nes jis sutiko su siūloma bausme, nors ir užsiminė, kad labiau norėtų piniginės baudos.

Kokią bausmę skirti D.Armaliui, teisėja V.Nevardauskienė sprendė jam nedalyvaujant.

Per pastaruosius ketverius metus D.Armalis net 50 kartų baustas administracine tvarka. O po brolio nužudymo subadant jį peiliu per išgertuves, už ką 2001-aisiais buvo nuteistas septynerių metų laisvės atėmimu, tačiau paleistas anksčiau laiko į laisvę, išgirdo dar du nuosprendžius – 2010-aisiais - už vagystę ir 2014-aisiais – už turto sugadinimą.

Valstybinės teismo psichiatrijos tarnyba, į kurią kreipėsi ikiteisminį tyrimą dėl D.Armalio pabėgimų iš Kauno ligoninės atlikę teisėsaugininkai, konstatavo, kad skirti jam psichiatrinę ekspertizę – netikslinga. Nors šią vasarą D.Armalis net du kartus buvo patekęs į specifinės paskirties pakaunės ligoninę. Tačiau ir ten rimtesnių sveikatos sutrikimų jam nenustatyta. Tik problemos, susijusios su alkoholio vartojimu.