 Girtas vairuotojas Kaune nulėkė nuo kelio

Girtas vairuotojas Kaune nulėkė nuo kelio

Bandė sprukti, bet nesėkmingai
2026-07-26 10:53 klaipeda.diena.lt inf.

Šeštadienį Kaune prie „Volkswagen“ automobilio vairo sėdęs girtas vairuotojas nulėkė nuo kelio. 

<span>Girtas vairuotojas Kaune nulėkė nuo kelio</span>
Girtas vairuotojas Kaune nulėkė nuo kelio / Asociatyvi E. Ovčarenko / BNS nuotr.

Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato duomenimis, liepos 25 d. apie 18.30 val. Neries krantinėje automobilis „Volkswagen“, vairuojamas neblaivaus 1993 m. gimusio vyro, nuvažiavo nuo kelio ir pasišalino. Visgi pareigūnai vairuotoją rado, jam nustatytas vidutinis girtumo laipsnis – 1,98 prom.

Tą pačią dieną, apie 15.30 val., Kaune, Šiaurės prospekte, sučiuptas dar vienas girtas vairuotojas – automobilį „Mercedes-Benz“ vairavo neblaivus vyras, gimęs 1974 m. Jam nustatytas vidutinis girtumo laipsnis – 2,47 prom.

 

 

 

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