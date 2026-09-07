Girtutėlis vairuotojas nuvirto nuo mopedo

Apie 14.20 val. Kėdainių r., Vainikų k., neblaivus 38-erių vyras važiuodamas nuvirto nuo mopedo „Peugeot“.
Vairuotojui nustatytas sunkus girtumo laipsnis – 3,05 prom.
Jis dėl patirtų sužalojimų pristatytas į gydymo įstaigą.
Pietų metu, apie 14.25 val. Kauno r., Piliuonos k., automobilį „Volkswagen“ vairavo neblaivus 51-erių vyras.
Jam nustatytas vidutinis girtumo laipsnis – 2,34 prom.
Po pietų, apie 15.45 val. Kaune, A. Juozapavičiaus pr., automobilį „Volkswagen“ vairavo neblaivus 20-ies vyras.
Jam nustatytas sunkus girtumo laipsnis – 2,55 prom.
Vakare, apie 21.05 val. Kaune, Taikos pr., automobilį „Mercedes-Benz“ vairavo neblaivus 67-erių vyras.
Jam nustatytas sunkus girtumo laipsnis – 2,51 prom.
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