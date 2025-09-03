Gyventojai sulaikė jaunuolį: su draugais į tvartą įmetė petardą

Pasak Kauno priešgaisrinės gelbėjimo valdybos, pranešimas apie incidentą Jonavos rajone, Žeimių seniūnijos teritorijoje esančiame Žeimių miestelyje, Draugystės gatvėje, buvo gautas rugsėjo 2 d. 19.32 val.
Specialiosios tarnyboms skambinęs žmogus teigė, kad sulaikė jaunuolį, kuris su draugais mėgino padegti tvartą – įmetė petardą. Dėl šios priežasties, užsidegė šienas.
Pasak ugniagesių, 19.33 val. apie įvykį buvo informuotas gaisrus tiriantis pareigūnas. 20.02 val. budintis gaisrų tyrėjas pranešė išsiaiškinęs, kad gaisras nekilo, o tiesiog sprogo petarda ir pasirodė dūmų.
