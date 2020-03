Įkurtuves aptemdė afera: notarų biuruose namai tapdavo nematomi

Atminties sutrikimai

Istorija, kurios ėmėsi Kauno apylinkės teismas, prasidėjo nuo dviejų buvusių ilgamečių verslo partnerių – Valdo Petraičio ir Almanto Pėstininko sandorio įsigyjant sklypą pakaunėje. Tuo metu ši vietovė buvo įvardijama kaip Tirkiliškių kaimas, o šiandien – jau Narsiečių Pabūklų gatvė. Abu vyrai lygiomis dalimis valdė bendrovės Kauno nekilnojamojo turto prekybos agentūra akcijas.

Vėliau įsigytas sklypas pasidalytas perpus. Jo bendraturtėmis tapo ir šių nekilnojamojo turto agentų sutuoktinės.

V.Petraičio sutuoktinė Vilma šiandien kartu su juo mina Kauno apylinkės teismo slenkstį. A.Pėstininkas – buvusio verslo partnerio byloje tėra tik liudytojas, tikinantis nieko apie V.Petraičio planus pasidalijus sklypą nežinojęs ir ne kažin ką pamenantis apie į šią bylą sugulusius įvykius. Esą jie, nors ir dirbo tada vienoje agentūroje, sėdėjo skirtinguose kabinetuose!

Nei V.Petraitis, nei V.Petraitienė jiems pareikštų kaltinimų nepripažįsta.

Tiesa, bylą nagrinėjančiai teisėjai Tatjanai Butkienei jam teko prisipažinti, kad įtarimus dėl panašių nusikalstamų veikų Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) Kauno apygardos valdyba, atlikusi ikiteisminį tyrimą V.Petraičio ir šio sutuoktinės byloje, yra pareiškusi ir jam.

Tačiau, buvę Kauno nekilnojamojo turto prekybos agentūros klientai teismui davė kitokius parodymus. Ir klausydamasis jų V.Petraitis nevalingai gniaužė rankas, nors išoriškai buvo linkęs dėtis esantis ramus.

Liudys visa giminė

Pirmajame šios bylos posėdyje spėta apklausti tik vieną sutuoktinių porą, pirkusią 2011-ųjų pavasarį iš V. ir V.Petraičių Tirkiliškiuose sklypą su nebaigtu įrengti namu, bei šio sandorio liudytoju tapusį vieno iš jų brolį, įsigijusį identišką pirkinį kaimynystėje. Tik – iš A.Pėstininko ir šio sutuoktinės.

Į kitą posėdį ketinama kviesti ir šių brolių tėvus bei vieno iš jų sutuoktinės mamą, kurie dalijosi tada su savo vaikais ne tik šių džiaugsmu pagaliau radus tai, ko net porą metų ieškojo, bet ir finansinėmis problemomis.

V. ir V.Petraičiai kaltinami panašiu būdu – sudarant sandorius trijose skirtingose Kauno notarų kontorose tik dėl žemės sklypo pirkimų–pardavimų, nuslepiant juose esančius nebaigtus įrengti namus ir taip suklastojus dokumentus bei nuslėpus tikrąsias savo pajamas iš šių sandorių, nesumokėjus į valstybės biudžetą 48,5 tūkst. eurų pridėtinės vertės mokesčio (PVM).

Prokurorei Svetlanai Zabielinienei paviešinus kaltinamąjį aktą, V. ir V.Petraičiai, kuriems tai pirmoji akistata su Temide, savo kaltės nepripažino. Ir pareiškė duosiantys parodymus po visų liudytojų apklausos.

Neeilinis prašymas

Tiesa, prieš tai prokurorė dar bandė nušalinti nuo šios bylos nagrinėjimo teisiamųjų advokatus – Žilviną Kalinauską ir Haroldą Jušką.

Prokurorei nepavyko nušalinti nuo bylos teisiamųjų advokatų H.Juškos ir Ž.Kalinausko.

Toks prašymas motyvuotas tuo, kad ikiteisminio tyrimo metu buvo gauta duomenų, kad advokatas iš kontoros, kurioje dirba Ž.Kalinauskas ir H.Juška, padėjo teisiamųjų klientams išvengti nemalonumų su Valstybine mokesčių inspekcija, šiai kilus įtarimų dėl aplinkybių, kuriomis jie įsigijo namą Tirkiliškiuose.

Be to, minėtoje advokatų kontoroje dirba ir buvusi FNTT pareigūnė, atlikusi šioje byloje dalį ikiteisminio tyrimo veiksmų.

Tačiau teisėjai konstatavo, kad nepateikta jokių konkrečių duomenų, pagrindžiančių tokį prašymą, todėl jis buvo atmestas. Nors netrukus vieną namą iš V. ir V.Petraičių pirkę sutuoktiniai savo parodymais teismui patvirtino esą prokurorės nesukonkretintus teiginius.

Apgaulingas sandoris

2011 m. pavasarį namą iš V. ir V.Petraičių pirkusios šeimos galva teismui pasakojo radęs apie jį skelbimą interneto svetainėje aruodas.lt. Ten buvo įdėta ne tik šio namo nuotrauka, bet ir nurodyta jo kaina – 370 tūkst. litų.

Pirmą kartą apžiūrėti galimo pirkinio jis vyko kartu su žmona ir brolio šeima. Šis norėjo įsigyti namą kaimynystėje. O šiuo atveju tokia galimybė buvo. Tada jiems sklypą su sudominusiu namu aprodė skelbime nurodytu telefonu atsiliepęs V.Petraitis.

Maždaug po poros savaičių apžiūrėti galimo pirkinio į Tirkiliškius jau važiavo ir brolių bei apie tai pasakojusio liudytojo sutuoktinės tėvai. Tik tada juos pasitiko ir namus aprodė jau ne V.Petraitis, o A.Pėstininkas.

Tėvams palaiminus, broliai ir toliau viską darė kartu. Dėl saugumo. Tik pirko nebaigtus statyti namus bei sklypus, kuriuose šie stovėjo, iš skirtingų pardavėjų. Nors abu teisme tikino ir vėliau – jau tęsiant sandorio sąlygas susitikdavę su jais abiem.

Anot brolių, pardavėjai juos įtikinę, kad parduoti sklypo su nebaigtu įrengti namu nėra galimybės. Iš tikrųjų namai buvo tik su stogu, langais ir lauko durimis. Tačiau be jokių komunikacijų. Todėl pardavėjai siūlė sudaryti tik žemės sklypo pirkimo–pardavimo sandorį.

V.Petraičio klientai teigė sumokėję už jį į nurodytą banko sąskaitą 30 tūkst. litų. Kad ši sąskaita buvo V.Petraitienės, kurią jie pirmą ir paskutinį kartą matė atvykę pas notarę, išsiaiškino jau ikiteisminį tyrimą pradėję teisėsaugininkai.

Įkalčiai sunaikinti

Anot iš V. ir V.Petraičių oficialiai tik sklypą pirkusių sutuoktinių, likusius 335 tūkst. litų, nuderėjus 5 tūkst., jie sumokėjo pardavėjams grynais.

Tačiau, apie tai teismui jau galėjo papasakoti tik šeimos galva, beje, vežiojęs likusius pinigus už namą dalimis į pardavėjų kontorą K.Petrausko gatvėje kartu su broliu, sudariusiu identišką sandorį jau su A.Pėstininku ir šio sutuoktine.

Anot brolių, jiems pavyko sutarti su pardavėjais išmokėti likusius pinigus per pusmetį.

Ir kiekvieną kartą atvežus dalį sumos, senasis skolos raštelis būdavo suplėšomas bei surašomas naujas – su jau nauja likusios skolos suma, kurią klientas turėjo patvirtinti parašu.

Visiškai atsiskaičius, šių įrodymų nebeliko, nes suplėšytas ir paskutinis toks raštelis. Ir tai teisiamųjų advokatai šiandien bando pateikti kaip argumentą, esą galintį ginčyti kaltinamajame akte nurodytas pinigų sumas.

Be to, teisiamųjų advokatai buvo linkę daryti sutuoktiniams ir psichologinį spaudimą – ar šie gali pateikti dokumentus, įrodančius, kad turėjo lėšų įsigyti šį namą? Ir ar jie patys neturėtų būti teisiami kaip bendrininkai – dėl to, kad pateikė Mokesčiui inspekcijai melagingus duomenis?

Mįslingas pagalbininkas

Ne juokais išgąsdinusį laišką iš Mokesčių inspekcijos sutuoktiniai gavo 2012-ųjų spalį.

Susipažinus su šio turiniu, skubiai skambinta V.Petraičiui. Pasiteiravus šio, ką reiškia iš mokesčių inspektorių gautas klausimynas, namo pardavėjas puolė raminti, kad viską sutvarkys.

Ir tikrai padėjo šį užpildyti, ramindamas, kad tai daro pasikonsultavęs su savo kompetentingu tokiais klausimais advokatu. Panašu, kad, šiam patariant, namo pirkėjui dar teko pasirašyti su V.Petraičiu atbuline – 2009 m. sausio 23-iosios data preliminarią sutartį. Pirminiais duomenimis, dėl namo statybos. Paaiškinti jos turinį konkrečiau jis teisme nesugebėjo.

Tačiau, Mokesčių inspekcija, atsakius jai į visus klausimus, jokių pretenzijų sutuoktiniams nebeturėjo.

Ar dar reikia įrodymų?

Į pirmąjį šios bylos posėdį buvo iškviesta ir vieną teisiamųjų sandorį, šiems nuslepiant, kad parduodamas sklypas yra su nebaigtu įrengti namu, tvirtinusi notarė. Beje, sutuoktinių teigimu, šią jiems nurodė patys pardavėjai.

Notarė buvo linkusi teigti, kad jau nieko apie šį sandorį neatsimena. Nors, pagal pateiktus dokumentus, tikrai jį tvirtino.

Ji prašė teismo remtis ikiteisminio tyrimo metu duotais parodymais. Šiuos paviešinus, paaiškėjo, kad tada ji tik aiškino tokių sandorių sudarymo tvarką.

Tačiau tada šiai notarei buvo užduotas klausimas, ar galima sudaryti sklypo pirkimo–pardavimo sandorį su jame esančiu nebaigtu statyti gyvenamuoju namu? Notarės atsakymas buvo iškalbingas: "Negalima!"

Tačiau, čia pat buvo patikslinta, kad nebent tas namas įregistruotas Registrų centre pagal jo užbaigtumo procentą.

Beje, vėliau broliai taip ir padarė. Patarti V.Petraičio ir A.Pėstininko, kuriems dar pusmetį vežiojo dalimis likusius pinigus už pirkinį.

Ir ar tai ne įrodymas, kad pardavėjai, galėję tai padaryti patys, to nepadarė specialiai – kad nereikėtų mokėti į valstybės biudžetą PVM nuo gautų pajamų?