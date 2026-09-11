Iškalbingas susidūrimas pačiame Kauno centre: ar nukentėjo kalčiausias?

Kauno policijos budėtojas portalui kauno.diena.lt teigė, kad pranešimas apie tai, jog troleibusas Kęstučio gatvėje kliudė dviratininką buvo gautas 12. 14 val.
Tačiau praėjus apie pusvalandžiui nuo jo, policijos atstovas dar negalėjo atsakyti, kas ten įvyko, nes jo kolegos tebedirbo įvykio vietoje.
Portalo kauno.diena.lt turimose nuotraukose ten užfiksuotas ir greitosios pagalbos automobilis. Jų atstovas portalui teigė, kad gavęs iš minėtų kolegų pranešimą, jog į važiuojamą dalį išvažiavęs ir su troleibusu susidūręs 50-metis dviratininkas išvežtas į Skubios traumatologijos pagalbos skyrių Šilainiuose, nes skundėsi krūtinės, rankos bei kojos skausmais. Ten jis bus peršviestas rentgenu – kokio sunkumo patirtos traumos.
„Kauno dienos“ skaitytojo vaizdo įrašas
Ar nukentėjusysis įvykio metu buvo blaivus, pašnekovai atsakyti negalėjo. Papildomai pavyko sužinoti tik, kad jis – tos pačios Kęstučio gatvės gyventojas.
Esant tokiai situacijai, belieka daryti prielaidas, kad nukentėjusysis galėjo bandyti kirsti su dviračiu gatvę, dėl kažkokių priežasčių neatkreipęs dėmesio į atvažiuojantį toleibusą (gal buvo su ausinukais) arba tikėdamasis, kad šio vairuotojas jį praleis.
O gal taip pat dėl kažkokių priežasčių (pavyzdžiui, sveikatos problemų) neišlaikė pusiausvyros, važiuodamas dviračių taku.
Portalo skaitytojų atsiųstose nuotraukos įamžinta ir pastarasis, skiriantis važiuojamąją kelio dalį ir pėsčiųjų zoną, bei tampantis Kęstučio gatvės piktžaizde. Kai kuriose šios gatvės viešojo transporto stotelėse, norint įlipti į atvažiavusį autobusą ar toleibusą, pirmiausiai reikia saugiai įveikti dviračių taką, nors juo lekiantys dviratinkai gali nenorėti jūsų praleisti.
Pranešama, kad Kęstučio gatvėje po įvykio susiformavo nemenkos spūstys.
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