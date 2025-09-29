Iškalbingos mažamečių pramogos Vilijampolėje: 13-mečio sužalotam kaimynui teks kreiptis į teismą

Kaip jau rašyta, Policijos departamento suvestinė apie išskirtiniausius šeštadienio kriminalus Lietuvoje pradedamos pranešimu, kad tądien, apie 17.14 val. Kaune, Skirmanto gatvėje, nepilnametis, gimęs 2012 m., pro namo langą šovė iš pneumatinio šautuvo į vyrą, gimusį 1960 m., kuris po medikų apžiūros gydomas ambulatoriškai. Pneumatinį šautuvą paėmė policija. Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl neteisėto disponavimo nešaunamuoju ginklu.
Už minėtą baudžiamąjį nusižengimą Baudžiamasis kodeksas grasina viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu nuo dešimties iki 45 parų. Tačiau tik asmeniui, kuris yra sulaukęs šešiolikos metų.
O ikiteisminis tyrimas, dėl šio šokiruojančio incidento, anot teisėsaugininkų, pradėtas būtent pagal tokį Baudžiamojo kodekso straipsnį, nes neatmetama, kad leidimo laikyti ginklą, kuriuo sužalotas senjoras, nereikia. Nors nukentėjusiajam, portalo kauno.diena.lt duomenimis, pataikyta ties smilkiniu. Ir belieka įsivaizduoti, kokios galėjo būti pasekmės, jeigu būtų pataikyta į akį.
Portalo kauno.diena.lt duomenimis, nukentėjusysis – mažamečio šaulio kaimynas iš gretimo sklypo, tuo metu dirbęs ant savo ūkinio pastato stogo. Jis teigė prieš netikėtą skausmą smilkinio srityje girdėjęs kažkokius pokšėjimus, tačiau nepagalvojęs, kad tai – šūviai. O, kai, netikėtai pajutęs skausmą, atsisuko į pokšėjimų pusę, pamatė uždaromą vieną iš kaimynų namo antrojo aukšto langų.
Į įvykio vietą atvykusiems pareigūnams nukentėjusiojo 13-metis kaimynas prisipažino, kad šaudė jis ir, kad pneumatinį šautuvą jam davęs tėvas.
Išsiaiškinta, kad įvykio metu mažametis nebuvo namuose vienas. Kartu su juo, tačiau, pirminiais duomenimis, ne toje pačioje patalpoje buvo ir mama.
Remiantis pirmine dėl šio įvykio surinkta medžiaga, jokio konflikto tarp mažamečio šaulio ir jo gyvojo taikinio nei prieš šį šokiruojantį incidentą, nei anksčiau nebuvo. Nėra duomenų ir, kad būtų buvęs konfliktas ir tarp nukentėjusiojo bei mažamečio artimųjų. Todėl pagrindine versija tapo pavojingas 13-mečio, į kurio rankas pateko ginklas, pramogavimas.
Po eksperto įvertinimo, ar tikrai nereikia leidimo laikyti paimtą pneumatinį šautuvą, t. y., kokia jo šaudymo galia, bus sprendžiama ir dėl mažamečio tėvų atsakomybės – tiek dėl jo nepriežiūros, už ką gresia tik administracinė atsakomybė, tiek dėl minėto šautuvo turėjimo teisėtumo bei leidimo juo naudotis mažamečiam asmeniui.
Tačiau, kadangi pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl mažamečio šaulio amžiaus neturi perspektyvos, t. y. bus nutrauktas, nuo jo nukentėjusiam kaimynui, turint pretenzijų dėl patirto sužalojimo, teks kreiptis į teismą civilinio ieškinio tvarka.
