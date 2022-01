Išsišokėlė peržengė visas ribas: viešai grasino nužudyti prokurorę

Neeilinis akibrokštas

Pirminiais dėl to šiomis dienomis pradėto ikiteisminio tyrimo duomenimis, tokie grasinimai šiai Kauno apylinkės prokuratūros prokurorei buvo išsakyti, paskambinus jai tarnybiniu telefonu. Ir ne vieną, o kelis kartus.

Ši prokurorė vadovauja ikiteisminiam tyrimui dėl vagystės, kuria su dar dviem vyrais įtariama R.Rudzevičienė.

O ketvirtadienio ryte susirengus vežti šią 33-ejų metų įtariamąją parodymų patikrinimui į nusikaltimo vietą, ji policijos pareigūnų automobilyje padėjo ant panelės vieną šovinį ir pareiškė, kad jis bus skirtas minėtai prokurorei.

Po tokio viešo grasinimo nuspręsta nedelsiant atlikti kratą R.Rudzevičienės gyvenamoje vietoje – viename jos išsinuomotame Radvilėnų plento name. Per šią kratą rasta ir paimta 20 kovinių šovinių.

Sulaikyta ir paleista

Pranešimu apie minėtą radinį pradedamos ne tik praėjusios paros Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato, bet ir Policijos departamento suvestinės.

Po šios kratos R.Rudzevičienė, teigianti, kad vykdo individualią veiklą grožio paslaugų srityje, atsidūrė Kauno policijos areštinėje. Tačiau, portalo kauno.diena.lt duomenimis, ji atsisakė duoti parodymus pradėtame ikiteisminiame tyrime dėl neteisėto disponavimo šoviniais bei grasinimo nužudyti.

Nepaisant to, R.Rudzevičienė buvo iš areštinės paleista, skiriant jai švelnesnes kardomąsias priemones už suėmimą – periodinę registraciją policijoje ir rašytinį pasižadėjimą neišvykti iš gyvenamosios vietos.

Teisėsaugininkai savo sprendimą nesikreipti į teismą dėl jos suėmimo aiškina tuo, kad nusikaltimai, dėl kurių pradėtas naujas ikiteisminis tyrimas R.Rudzevičienės atžvilgiu, nėra priskiriami sunkiems. O tokiais atvejais teismai paprastai prašymus suimti įtariamuosius atmeta.

Vienas kartas nemelavo

Ne per seniausiai portalas kauno.diena.lt rašė, kaip Kauno apylinkės teismas vargsta su R.Rudzevičiene, pastaruoju metu teisiama dėl to, kad sužalojo pėsčiųjų perėjoje paauglę ir pabėgo iš įvykio vietos. Ir tai buvo jau ne pirmas kartas, kai ji nutverta vairuojanti automobilį, neturėdama tokios teisės.

2020-aisiais tokie atvejai buvo net trys.

Tačiau dar nesusimokėjusi už tai skirtų baudų, ji pernai – beje, taip pat sausio 20-osios popietę, per kurią dar daugiau prisidirbo šiemet, A.Juozapavičiaus prospekto pėsčiųjų perėjoje, esančioje M.K.Čiurlionio tilto prieigose, partrenkė šešiolikmetę, išvedusią pasivaikščioti šunį.

Anot liudytojų, paauglė buvo partrenkta jau antroje eismo juostoje. Po to, kai pirmąja miesto centro link važiavęs automobilis sustojo jos su keturkoju praleisti. Šešiolikmetei lūžo blauzdikaulis, o jos augintinis, iš išgąsčio pasileidęs bėgti laukais, patyrė stresą.

R.Rudzevičienė/Justinos Lasauskaitės nuotr.

Tai bent puokštė

Iš įvykio vietos pasišalinusią R.Rudzevičieną policija tada rado už penkių šimtų metrų – artimiausioje šalutinėje gatvelėje. Jau išlipusią iš automobilio ir nežinia, kur skubančią.

Pirmiausiai buvo fiksuota, kad bėglė viešoje vietoje – be privalomos tuo metu veido apsauginės kaukės, už ką jai taip pat buvo surašytas protokolas.

Tačiau dar daugiau iš eismo įvykio vietos, palikus nukentėjusiąją likimo valiai, pasišalinusios R.Rudzevičienės, kuri tada dar turėjo Vaidos vardą, kurį pasikeitė į Ramintą jau perdavus paauglės sužalojimo bylą teismui, nuodėmių paaiškėjo, susipažinus su bėglės dosje.

Pirmiausiai paaiškėjo, kad ji ne tik neturi teisės vairuoti automobilio ir niekada šios neturėjo, bet ir jos vairuota „Mazda“ neturi galiojančios privalomosios techninės apžiūros bei yra nedrausta civilinės atsakomybės draudimu. Vėliau išsiaiškinta, kad šis automobilis – jos sugyventinio, kuris, jį nusipirkęs, savo vardu neperregistravo.

Iškalbingos slėpynės

Jau iki minėto įvykio pėsčiųjų perėjoje R. Rudzevičienė buvo teista už vagystę bei šmeižtą. Tiesa, pirmasis teistumas jau išnykęs.

Be to, R.Rudzevičienei, kaip ir jos sutuoktiniui, prieš kelis metus apribotos teisės į du mažamečius judviejų vaikus. Tačiau vargo Kauno apylinkės teismas, kol prisišaukė ją į posėdžius, ir tada, ir bandydamas atversti minėtą paauglės sužalojimo pėsčiųjų perėjoje bylą. Galiausiai ir pastaruoju atveju tai pavyko, tik policijai prievarta atvesdinus R.Rudzevičienę į teismą. O pamačiusi tada prie teismo posėdžių salės žiniasklaidos fotoobjektyvus ji be galo piktinosi. „Ar galima taip fotografuoti žmogų?!“ – klausė tada be vairuotojo pažymėjimo Kauno gatvėmis lakstanti bei baudų už tai nemokanti ir pėsčiųjų perėjose žmones žalojanti R.Rudzevičienė.

R.Rudzevičienė/Justinos Lasauskaitės nuotr.

Tačiau pagaliau atvertus teisme šią jos bylą, bet nespėjus šios išnagrinėti per vieną posėdį, kitame R.Rudzevičienė vėl nepasirodė. Dėl ko priimta nutartis vėl ją atvesdinti į teismą prievarta. Tačiau panašu, kad, jeigu ne naujas R.Rudzevičienės išsišokimas, šį kartą – prieš prokurorę, policija jos Neveronyse, kur ji gyveno anksčiau, būtų neradusi.