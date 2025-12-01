Įtariama, kad kauniečiai apsinuodijo dujomis: pateikė naujausią informaciją

Kauno priešgaisrinė gelbėjimo valdyba pirmadienio rytą skelbė, kad pranešimo iš medikų apie nelaimę Lakūnų plente sulaukta sekmadienį, 18.25 val.
Medikai pranešė, kad penki žmonės galimai apsinuodijo dujomis, kuriomis yra kūrenamas namas, gaisro požymių nėra.
Atvykus ugniagesiams, namo viduje buvo jaučiamas aitrus kvapas, žmonės buvo išėję į lauką. Cheminių medžiagų ir dujų detektorius identifikavo galimą nervus paralyžiuojančių dujų koncentraciją.
Medikai moterį su kūdikiu išvežė į gydymo įstaigą.
Savininkui nurodyta patalpas vėdinti visą parą, vėliau jas uždaryti ir po kelių valandų kviesti ugniagesius, kad vėl būtų galima pamatuoti dujų koncentraciją.
Pirmadienio popietę, 14.17 val., ugniagesiai išvyko patikrinti dujų koncentracijos.
Anot Kauno priešgaisrinės gelbėjimo valdybos vyresniosios specialistės Džiugintos Vaitkevičienės, pirmadienį pakitimų nenustatyta.
Kauno policijos atstovė portalui kauno.diena.lt teigė, kad jokių nusikalstamos veikos požymių nenustatyta, o nukentėjusi moteris pretenzijų niekam neturi, tad pareigūnai tyrimo nepradėjo.
