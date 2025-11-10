Jauno BMW vairuotojo laukia sunkios pagirios

Kauno apskrityje pričiuptas ne vienas girtas vairuotojas.
Anot policijos, lapkričio 9 d. apie 4.10 val. Kaune, V. Kudirkos g., automobilis BMW, vairuojamas neblaivaus vyro (gim. 2002 m.), kliudė apšvietimo stulpą ir pasišalino. Vairuotojas rastas, jam nustatytas vidutinis girtumo laipsnis – 2,13 prom.
Priešpiet, apie 10.50 val., Kauno r., Pagynės k., automobilį „Audi A4“ vairavo neblaivus vyras (gim. 1972 m.). Vairuotojui nustatytas vidutinis girtumo laipsnis – 2,16 prom.
Tą pačią dieną apie 14.50 val. Kėdainių r., Paaluonio k., automobilį „Audi A6“ vairavo neblaivus vyras (gim. 1982 m.). Vairuotojui nustatytas vidutinis girtumo laipsnis – 1,79 prom.
Visais atvejais pradėti ikiteisminiai tyrimai dėl vairavimo esant neblaiviam, kai girtumas viršija 1,5 prom.
