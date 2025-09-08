 Judriame kelyje susižalojo motociklininkas, kliudęs lengvąjį automobilį

2025-09-08 19:26 klaipeda.diena.lt inf.

Pirmadienio vakarą Kaune per avariją nukentėjo motociklo vairuotojas. Jis patyrė sužalojimus ir buvo išvežtas į reanimaciją. 

Judriame kelyje susižalojo motociklininkas, kliudęs lengvąjį automobilį
Judriame kelyje susižalojo motociklininkas, kliudęs lengvąjį automobilį / Feisbuko grupės „Kur stovi policija Kaune“ nuotr.

Kauno apskrities policijos budėtoja portalui kauno.diena.lt sakė, kad policija pranešimą apie eismo įvykį Vakariniame aplinkkelyje, netoli „Depo“, gavo lygiai 18 val. 

„Iš pradžių ten įvyko kita avarija. Į ją patekę vairuotojai pildėsi eismo deklaracijas. 1990 metais gimęs motociklo vairuotojas nepastebėjo stovinčių automobilių ir rėžėsi į „Renault“ automobilį. Per eismo įvykį susižalojo motociklininkas. Jis išvežtas į reanimaciją“, – pasakojo policijos budėtoja. 

Pasak jos, vairuotojai buvo blaivūs. 

 

 

 

 

