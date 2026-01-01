 Judrioje Kauno sankryžoje – „Bolt“ ir „CityBee“ automobilių avarija

2026-01-01 19:33 klaipeda.diena.lt inf.

Ketvirtadienio vakarą „Aklųjų“ sankryžoje Kaune įvyko avarija. 

Judrioje Kauno sankryžoje – „Bolt“ ir „CityBee“ automobilių avarija
Pranešimą apie eismo nelaimę Taikos ir Savanorių prospektų sankryžoje policija gavo apie 18 val. 

Čia susidūrė „Bolt“ ir „CityBee“ automobiliai.

„Susidūrė „Toyota“ ir „Nissan“ markių automobiliai. Buvo pranešta, kad nukentėjo vyras ir moteris, bet juos apžiūrėjus medikams, paaiškėjo, kad nukentėjusiųjų nėra. Pildomos eismo įvykio deklaracijos, o visi vairuotojai yra blaivūs“, – teigė Kauno apskrities policijos atstovas.

Eismo sąlygos dėl snygio yra sudėtingos, tad eismo nelaimių tikimybė išauga. Anot policijos atstovo, visą dieną įskaitinių avarijų, per kurias sužaloti ar žuvo žmonės, neužfiksuota.

 

