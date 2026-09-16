Juoda diena Kauno vairuotojoms: nukentėjo ir vaikai, ir suaugę, ir važiuoti, ir pėsti

Jau ankstus antradienio rytas Kauno gatvėse buvo neeilinis – per pusvalandį įvyko du eismo įvykiai, kuriuose moterų vairuojami automobiliai susidūrė su dviratėmis transporto priemonėmis.
Pranešama, kad ikiteisminiai tyrimai buvo pradėti ir po to, kai apie 7.15 val. Savanorių prospekte automobilis „Audi“, vairuojamas moters, gimusios 1961 m., susidūrė su elektriniu paspirtuku, vairuojamu vyro, gimusio 1970 m., kuris dėl sužalojimų pristatytas į gydymo įstaigą, ir po to, kai apie 7.40 val. Akacijų gatvėje automobilis „Hyundai“, vairuojamas moters, gimusios 1974 m., susidūrė su dviračiu, vairuojamu nepilnamečio, gimusio 2014 m, kuris taip pat dėl patirtų sužalojimų pristatytas į gydymo įstaigą.
Remiantis Kauno policijos suvestinėmis, tądien, apie 14.15 val., eismo įvykis, kuriame dalyvavo moteris, gimusi 2002 m., vairavusi automobilį „Audi“, įvyko ir Kėdainiuose – J. Basanavičiaus gatvėje. Jo metu buvo kliudyta 1948 m. gimusi pėsčioji, kuri taip pat dėl patirtų sužalojimų pristatyta į gydymo įstaigą.
Kadangi dėl visų šių įvykių pradėti ikiteisminiai tyrimai, panašu, kad nukentėjusieji neatsipirko vien nubrozdinimais ar sumušimais.
Belieka priminti, kad antradienio vakare BMW, taip pat vairuojamas moters, gimusios 1995 m., Kaune, vienoje iš Taikos prospekto pėsčiųjų perėjų, kaip jau rašyta, susidūrė su keturmečiu paspirtukininku. Tačiau dar sprendžiama, ar pradėti ikiteisminį tyrimą ir dėl šio įvykio.
Naujausi komentarai