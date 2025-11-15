Juodasis penktadienis Kauno keliuose: žmonės sužaloti pėsčiųjų perėjose

Anot Kauno policijos pranešimo, lapkričio 14 d. apie 17.30 val. V. Krėvės prospekte automobilis „Opel“, vairuojamas 1997 metais gimusio vyro, kliudė per pėsčiųjų perėją ėjusį 1981 metais gimusį vyrą.
Jis dėl patirtų sužalojimų pristatytas į gydymo įstaigą.
Kitas incidentas įvyko tą pačią dieną apie 18 val. Pramonės prospekte. Automobilis „Ford“, vairuojamas 1960 metais gimusio vyro, kliudė, pirminiais duomenimis, per pėsčiųjų perėją ėjusius 1996 metais gimusį vyrą ir 2009 metais gimusią mergaitę.
Nepilnametei dėl patirtų sužalojimų prireikė medikų pagalbos.
