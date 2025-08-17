Kačerginėje dalimis išrinktas garaže stovėjęs automobilis BMW

2021 metais pagaminto automobilio vagystė, išlaužus garažo vartus, pastebėta šeštadienį, apie 19.30 valandą.
Kauno rajone, Kačerginės miestelyje, vagys dalimis išrinko garaže stovėjusį automobilį „BMW M850I“, sekmadienį pranešė Policijos departamentas.
2021 metais pagaminto automobilio vagystė, išlaužus garažo vartus, pastebėta šeštadienį, apie 19.30 valandą.
Nuostolis nustatinėjamas.
Dėl vagystės pradėtas ikiteisminis tyrimas.
