Muzikos gurmanų laukia nusivylimas - bilietais į garsių atlikėjų koncertus prekiavo sukčiai

Kauno apskrities VPK pranešime teigiama, kad šią apgaulę jų Nusikaltimų nuosavybei tyrimo valdybos kriminalistai atskleidė, bendradarbiaudami su Kalėjimų departamento Kriminalinės žvalgybos pareigūnais.

Pirminiais duomenimis, idėja sukurti melagingą interneto svetainę, pasiekiamą adresu www.bilietuskveras.lt, kaip ir dauguma panašių pastarojo meto apgavysčių, gimė už grotų. Vienas iš įtariamųjų, kurio namuose ankstų vasario 10-osios rytą apsilankė minėtos Kauno apskrities VPK valdybos pareigūnai, ne per seniausiai išleistas į laisvę.

Pirminiais pradėto ikiteisminio tyrimo duomenimis, minėtoje interneto svetainėje buvo prekiaujama tariamais bilietais į garsių atlikėjų, tokių kaip Dua Lipa, „Imagine Dragons“, „Avery Sunshine“, Filipo Kirkorovo, Artūro Pirožkovo koncertus, organizuojamus 2022-aisiais Lietuvoje ir Latvijoje.

Minėtų klastočių kodai buvo nukopijuoti nuo vieno prekybos centro prekių kodų.

Šiai nusikalstamai veikai buvo pasamdytas net nuomonės formuotojas. Įsigijusiuosius sukčių siūlomas klastotes suklaidino socialiniame tinkle "Facebook" iššokančios reklamos apie šiuos koncertus.

"Čia - dar tik pradžia", - nelinkę kol kas daugžodžiauti pareigūnai.

Beje, jiems bandant skambinti apgautiesiems ir perspėti šiuos į kokius spąstus pateko, nes kai kurie iš koncertų, už kurių bilietų klastotes jie sumokėjo po 60-80 eurų, - jau netrukus, nukentėjusieji nebuvo linkę leistis į jokias klabas, palaikę pačius pareigūnus sukčiais.

Jau nustatyta, kad šiai nusikalstamai veikai buvo įsteigtas juridinis asmuo, kurio vardu spėta išplatinti apie 20 netikrų bilietų. Tačiau pareigūnai spėjo už šias klastotes gautas pinigines lėšas sulaikyti banko sąskaitose. Jos įtariamųjų sukčiavimu nepasiekė.

Vasario 10-ąją buvo atliktos kratos dviejų su šiuo nusikaltimu siejamų asmenų namuose - anksčiau neteisto kauniečio bei jau teisto, pirminiais duomenimis - už sukčiavimus, Kauno rajono gyventojo. Abu jie gimę 1999 m.

Šių kratų metu paimta įranga ir laikmenos, galimai naudotos gaminant netikrus bilietus.

Po šių kratų nuspręsta dėl įtariamųjų suėmimo į teismą nesikreipti, nes visi įkalčiai, esantys elektroninėje erdvėje, jau surinkti. Jiems skirtos švelnesnės kardomosios priemonės.

Manoma, kad dauguma minėtas klastotes įsigijusių asmenų neįtaria, kad jiems įbrukti netikri bilietai, nes dauguma šių koncertų numatyti tik ateinančią vasarą ar rudenį.

Kauno apskrities policija prašo apgautuosius atliepti. Jeigu įsigijote bilietus į koncertus per interneto svetainę www.bilietuskveras.lt ir dėl to nukentėjote, pareigūnai prašo su jais susisiekti per policijos elektroninių paslaugų sistemą www.epolicija.lt, paskambinti telefonu 8 700 60678 arba rašyti elektroninio pašto adresu ieva.mineikyte@policija.lt.

Dėl šio įvykio pradėtas ikiteisminis pagal du Baudžamojo kodekso straipsnius - sukčiavimas ir netikrų bilietų gaminimas, laikymas ar realizavimas. Už tai gresia laisvės atėmimas iki trejų metų.

Pareigūnai linkę priminti, kad, prieš perkant bilietus (kuponus) į būsimus koncertus ar paslaugas, privalu įsitikinti, ar pardavėjas yra oficialus platintojas – paieškoti informacijos apie tai, kas dar platina bilietus į tą patį renginį ar teikia tas pačias paslaugas. Ir nesusigundyti perpardavinėtojų nuolaidomis.