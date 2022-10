Padėti atvykę medikai sulaukia keiksmų, nukreipto kirvio, kauptuko ar net ginklo

Kauno rajono greitosios medicinos pagalbos stoties vadovė Nelita Gudžiūnaitė-Bybartienė įsitikinusi, kad teisinės bazės koregavimas tikrai padėtų medikams jaustis saugiau savo darbo vietose.

„Tiek greitosios medicinos pagalbos, tiek ir skubiosios pagalbos skyrių medikai, – kaip kariai. Visada esam pirmose, karštosiose linijose. Gelbstim visur: staigi mirtis, gimdymas, trauma vakarėlio metu, šeimos konfliktas, apsinuodijimai, muštynės, autoįvykiai, savižudybės, lėtinių ligų paūmėjimas“, – vardijo Kauno rajono greitosios medicinos pagalbos stoties atstovai.

Ir net tokiais sudėtingais įtemptais atvejais pacientai ar jų artimieji pagalbą pasitinka su agresija. Kartais taip išreikšto nepasitenkinimo argumentai – medikai per ilgai užtruko kelyje, neteisingai teikia pagalbą, bet dar dažniau pavojų savo saugumui GMP brigada pajunta, atrodytų, be jokios priežasties, be jokio bandymo pagrįsti priekaištus, išreiškiamus įvairiausiais būdais.

„Mūsų grandies medikai dažniausiai sveikatos sistemoje susiduria su agresyviais, priešiškai nusiteikusiais asmenimis, nors atvykstam GELBĖTI. Yra buvę atvejų, kai pacientas pasitiko medikus su kirviu rankose, kai užpuolė agresyvus, laukiančiųjų pagalbos nesuvaldytas šuo, kai realiai buvo grasinama šaunamuoju ginklu, kai buvo sudaužyta GMP aparatūra, kauptuku apgadintas GMP automobilis“, – vardijo stoties darbuotojai.

Ir visa tai – jau net neskaičiuojant ir nevertinant atvejų, kai asmenys žodžiu plūsta medikus, keikiasi, grasina.

„Tuo tarpu – medikų teisė – tik bandymas mandagiai įspėti dėl netinkamo elgesio, savalaikis atsitraukimas, galų gale – greitos kojos saugant savo sveikatą, o kartais – ir gyvybę“, – atkreipė dėmesį Kauno GMP atstovai, pabrėžę, kad nori jaustis saugūs, jausti pagarbą, o ne dairytis per petį, siekiant išvengti agresijos savo atžvilgiu, dirbant tokį atsakingą, kartais vertą rašytojo plunksnos, darbą.

Apie sudėtingas darbo sąlygas dėl pacientų ir jų artimųjų adresijos yra pasakoję ir kitų GMP, ligoninių priėmimo skyrių atstovai.

Pavyzdžiui, Šiaulių greitosios automboilių vairuotojai yra sulaukę smūgių į veidą, apspardyti automobiliai. Išdaužoma automobilių brangi įranga, o Priėmimo skyriuje sumušamas gydytojas, slaugytojas.

Dažnai problemų kyla su nuo alkoholio apsvaigusiais pacientais.

Kauno rajono GMP bendruomenė teigė su viltimi palaikanti atsiradusią iniciatyvą, kad medikai būtų teisiškai labiau saugomi nuo pacientų ir jų artimųjų agresijos darbo metu, būtų vertinami ir galėtų saugiai gelbėti, o agresorius sulauktų tinkamo ir griežto atsako už trukdymą tinkamai atlikti savo darbą.

„Svarstytina galimybė šiek tiek plėsti administracinių nusižengimų kodekso straipsnį, kuris suteiktų didesnę apsaugą būtent medikams“, – LNK yra teigusi Seimo pirmininkė Viktorija Čmilytė-Nielsen.

Dabar administracinių nusižengimų kodekse baudos numatytos tik už valstybės tarnautojo, pareigūno, politiko, viešojo administravimo funkcijas atliekančio asmens bei statutinio valstybės tarnautojo, kario ir žvalgybos pareigūno garbės ir orumo pažeminimą.