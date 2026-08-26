 „Kaip tokiam lygiam kely?“: po avarijos Ateities plente – nuostaba

„Kaip tokiam lygiam kely?“: po avarijos Ateities plente – nuostaba (Papildyta)

2026-08-26 13:33 klaipeda.diena.lt inf.

Trečiadienio popietę Kaune, Ateities plente, susidūrė su lengvieji automobiliai.

Smarki avarija Ateities plente Smarki avarija Ateities plente Smarki avarija Ateities plente Smarki avarija Ateities plente Smarki avarija Ateities plente Smarki avarija Ateities plente Smarki avarija Ateities plente Smarki avarija Ateities plente Smarki avarija Ateities plente Smarki avarija Ateities plente Smarki avarija Ateities plente Smarki avarija Ateities plente Smarki avarija Ateities plente Smarki avarija Ateities plente Smarki avarija Ateities plente

Panašu, kad smūgis buvo stiprus – gerokai apgadinti abiejų automobilių priekiai.

„Kaip tokiam lygiam kely tokia avarija, nesuprantu“, – į socialiniuose tinkluose patalpintas avarijos nuotraukas reagavo internautai.

Kauno policijos atstovų duomenimis, pranešimas apie eismo nelaimę Ateisties plente gautas rugpjūčio 26 d. šiek tiek po 13 val.

Kelio nepasidalijo du legvieji automobiliai – 19-mečio vairuota „Honda“ ir 32-ejų moters vairuotas „Volkswagen“. 

Kauno policijos budėtojo duomenimis, per avariją nukentėjo 19-metis „Hondos“ vairuotojas. Jį apžiūrėjo į nelaimės vietą atvykę greitosios pagalbos medikai. Detalesnei apžiūrai vaikinas pristatytas į gydymo įstaigą.

Abu vairuotojai, anot policijos, blaivūs.

Dėl avarijos ši kelio atkarpa – sunkiai pravažiuojama. Rekomenduojama rinktis kitą maršrutą.

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mirtis uz mirti
Ko cia stebites, dolbajobai. Maziau minkykit telefonus vaziuodami. Patys uzsimusit tai bus labai gerai, bet kad kitus galit uzmusti, o tai jau uztraukia zuvusiojo artimuju kraujo kersta - NUZUDYTI kaltininka. Tiktai taip telefoninis idiotas ATPIRKS kitu nekaltu zmoniu mirti.
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