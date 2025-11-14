Kaltinamuosius Adolfo Ramanausko-Vanago paminklo išniekinimu prokuroras prašo įkalinti

„Venkovui yra paprašyta trejų metų, Silinui – trejų metų šešių mėnesių ir Patrakovui – ketverių metų (laisvė atėmimo – BNS) bendra bausmė“, – žurnalistams sakė prokuroras Egidijus Palaima.
Taip jis kalbėjo po posėdžio, kuriame Kauno apygardos teismas išklausė proceso šalių baigiamųjų kalbų. Nuosprendį šioje byloje teismas planuoja skelbti gruodžio 23 dieną.
Kaip rašė BNS, paminklo Merkinėje išniekinimu kaltinami 2005-aisiais gimęs Konstantinas Venkovas, 1982-aisiais gimęs Nikolajus Silinas ir 1987-aisiais gimęs Antonas Patrakovas.
Pasak prokuroro, skirtingos trukmės įkalinimo kaltinamiesiems paprašyta, „atsižvelgiant į kiekvieno įvykdytus veiksmus“.
„Kadangi prašiau skirti bausmes ir pripažinti kaltais, tai grindžiau duomenimis, kad jų kaltė yra įrodyta“, – sakė E. Palaima.
N. Silino atsakomybę lengvinančia aplinkybe prokuroras laiko jo prisipažinimą ir gailėjimąsi. Kiti du kaltinamieji, kaip nurodė E. Palaima, kaltę neigia.
„Teismas išėjo priimti sprendimo, kuris bus skelbiamas gruodžio 23 dieną. Kai bus sprendimas, tada galėsime kažką komentuoti“, – sakė prokuroras, paklaustas, kiek atsižvelgiant į suėmimo terminą kaltinamiesiems realiai reikėtų atlikti laisvės atėmimo.
Du vyrai turi Estijos ir Rusijos pilietybes, vienas yra rusas. Trijulė kaltinama padėjimu kitai valstybei veikti prieš Lietuvą, turto sunaikinimu ar sugadinimu ir kapo ar kitos viešosios pagarbos vietos išniekinimu.
Prokuratūros duomenimis, veikdami organizuotoje grupėje asmenys vykdė Rusijos karinės žvalgybos tarnybos (GRU) užduotis, nukreiptas į valstybės destabilizavimą. Anot teisėsaugos, panašias nusikalstamas veikas jie atliko trijose Baltijos valstybėse.
Merkinėje, Varėnos rajone, stovintis paminklas A. Ramanauskui-Vanagui raudonais dažais buvo aplietas pernai sausį. Merkinės miesto muziejus byloje yra pateikęs 5 tūkst. eurų civilinį ieškinį žalai atlyginti.
„Iš savo pusės taip, prašiau tenkinti ieškinius“, – sakė E. Palaima.
A. Ramanauskas-Vanagas buvo mokytojas, sovietams okupavus Lietuvą 1945 metais įsijungęs į partizaninę kovą už Lietuvos nepriklausomybę ir tapęs vienu iškiliausių partizanų vadų.
1952–1953 metais jis pasitraukė iš aktyvios ginkluotos kovos ir su šeima slapstėsi iki 1956 metų, kai buvo sulaikytas, o 1957 metais po žiaurių kankinimų Vilniuje sušaudytas.
