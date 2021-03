Karantino išvarginto Kauno grimasos: nuo tragedijos iki tragikomedijos

Minėtu laiku paskambinęs vyriškis pasidalijo savo nerimu dėl galimo sugyventinės likimo. Jis teigė, kad sekmadienį Vaiko teisių tarnybos atstovai paėmė iš šios moters vaiką, po ko ši jam pasakė, kad nusižudys. Ir daugiau jam telefonu neatsiliepia.

Į nurodytą butą antrajame aukšte ugniagesiai gelbėtojai įlipo per balkoną – pasistatę savo ištraukiamas kopėčias. O po to atidarė jo duris laiptinėje to laukusiems policijos pareigūnams. Šiems apžiūrėjus butą, įtampa nuslūgo, – jame nieko nerasta. Tačiau tik trumpam, nes išliko tikimybė, kad savo planus jau antra diena nepasiekiama buto šeimininkė galėjo įgyvendinti ir kitur.

Tikrindami šią versiją, policijos pareigūnai susirado moters artimuosius. O šie patikino žinantys ne tik, kur ji yra, bet ir, kad neblogai leidžia laiką kompanijoje.

Po tokios atomazgos belieka paklausti, kokie iš tikrųjų buvo šios moters planai? Galbūt atsikratyti sugyventinio? O gal šis bandė būti gudresnis už visus, prisiminęs jau ne kartą, ypač neblaivių, todėl į namus neįsileidžiamų vyrų naudotą būdą, kaip įsitikinti, ar moteris yra namuose, bet jo neįsileidžia? Klausimų – daugiau nei atsakymų. Tačiau spekuliacijos vaiku ir manipuliacijos jų teisėmis besirūpinančios tarnybos funkcijomis tokiose situacijose būtų šventvagiškos.