Kas privertė A. Ulvidą prašytis atgal į Lietuvą?

Kaip jau rašyta, minėtoje, kaip ir kitose bylose, A. Ulvidą atstovaujantis advokatas Arnoldas Blaževičius teigė kalbėjęsis su juo posėdžio išvakarėse. A. Ulvidas jam paskambino iš Danijos kalėjimo pats. Tačiau, anot A. Blaževičiaus, Danijos teismo sprendimo dėl Lietuvos prašymo išduoti jį Lietuvai A. Ulvidas dar nežinojo. Nors dabar, kai jau pranešta apie tai, kad jis rugpjūčio 1-ąją pargabenamas į Lietuvą, panašu, kad A. Ulvidas jau buvo tada apsisprendęs neprieštarauti, jeigu Danija tenkins šį Lietuvos prašymą. Panašu, kad nebuvo skandalingajam „skaistuoliui“ gerai ir ten.

Portalo kauno.diena.lt žiniomis, patikslintais duomenimis, Odensės, o ne Kopenhagos teismas priėmė sprendimą perduoti A. Ulvidą Lietuvai pagal Europos arešto orderį liepos 24-ąją.

Odensė yra svarbiausias miestas vienoje iš didžiausių Danijos salų, turinčioje Fiūno pavadinimą. Būtent į šios Baltijos jūros salos policijos poskyrį A. Ulvidas atėjo ankstų birželio 26-osios rytą ir pareiškė, kad yra ieškomas Lietuvos teisėsaugos. O Danijos pareigūnai, pasitikrinę, kad tikrai jų svečiui birželio 2-ąją Lietuvos generalinė prokuratūra išdavė Europos arešto orderį, šį sulaikė. Odensės teismo sprendimo tenkinti Lietuvos prašymą ir perduoti jį Lietuvai pagal minėtą orderį A. Ulvidas neskundė. Todėl Kauno policijos pareigūnai jau šiandien išsirengė į Daniją jo parsivežti.

Portalo kauno.diena.lt žiniomis, tai turėtų įvykti naktį iš rugpjūčio 1-osios į 2-ąją. O per 48 valandas nuo to momento, kai A. Ulvido koja palies Lietuvos žemę, kaip šiandien pranešė Kauno apylinkės teismo atstovė, jis turi būti per 48 valandas pristatytas į šio teismo Kauno rūmus, leidusius suimti A. Ulvidą už akių net keturiose jau minėtose bylose. Dvi iš jų, A. Ulvidui gegužės pradžioje pabėgus į užsienį, yra įstrigusios šiame teisme. Be to, A. Ulvido atžvilgiu yra pradėti dar du ikiteisminiai tyrimai dėl jaunesnių negu šešiolikos metų mergaičių tvirkinimo.

Regimanto Zakšensko, Justinos Lasauskaitės nuotr., stop kadras

Taigi, per minėtas 48 valandas turės būti surengti net keturi teismo posėdžiai dėl A. Ulvidui šiose bylose skirtos griežčiausios kardomosios priemonės – suėmimo pagrįstumo ir konkretaus termino nustatymo.

Tiesa, Generalinės prokuratūros prokurorė, kuruojanti Europos arešto orderio A. Ulvidui išdavimo bylą, portalui kauno.diena.lt teigė, kad jokio atsakymo iš kolegų Danijoje jis dar nėra gavusi. Panašu, kad pirmiausiai nuspręsta susisiekti su jo paiešką paskelbusia Kauno policija.