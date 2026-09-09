 Kauną gniaužia spūstys: avarijos – ant žemės ir troleibusų tinkle

Kauną gniaužia spūstys: avarijos – ant žemės ir troleibusų tinkle

2026-09-09 16:39 klaipeda.diena.lt inf.

Pranešama, kad dėl avarijos eismas buvo sustabdytas P. Lukšio g. Nelaimė įvyko ties VDU „Rasos“ gimnazijos stotele. Susidūrė troleibusas, sunkvežimis ir lengvasis automobilis. Ši ir kita avarija lėmė nesklandumų gatvėse virtinę.

„Kauno autobusai“ pranešė, kad dėl Taikos pr. ir Pramonės pr. žiedinėje sankryžoje nutraukto kontaktinio tinklo bei Žemkalnio g. ir P. Lukšio g. sankryžoje įvykusio eismo įvykio laikinai sutriko eismas, todėl galimi viešojo transporto vėlavimai. 

Skaitytojo nuotr.

Šiuo metu kontaktinis tinklas sutvarkytas, eismas atstatytas.

Buvo nusidriekusi troleibusų ir kitų transporto priemonių eilė. P. Lukšio g. ji siekė Čečenijos Nepriklausomybės aikštę.

Dar viena avarija įvyko ir IX forto gatvėje Šilainiuose. Į nelaimę pakliuvęs mažasis automobilis po smūgio liko gerokai apgadintas. Ir čia susidarė eismo spūstys.

Tapote įvykio liudininku, užfiksavote įvykį? Rašykite mums adresu [email protected] arba spauskite čia.

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avarija
eismo nelaimė
nutrauktas troleibusų kontaktinis tinklas
viešojo transporto sutrikimai
avarija LT

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