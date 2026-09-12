„Kaunas Pride“ eitynėse – protestuotojai, keletas jų – suimti

Protestuotojai per garsines kolonėles leido grėsmingą muziką, laikė Lietuvos valstybines ir istorines vėliavas.
Per girdimą muziką leisti ir įrašyti nacionalistiniai pranešimai.
Dalis protestuojų laikė iškėlę kryžius, Jėzaus paveikslą.
Buvo girdimos tokios frazės ir skanduotės: „Kaip jums negėda“, „jūs žudote Lietuvą“, „Lietuva – katališka“, „satany straight to hell“ ir panašiai.
„Kaunas Pride“ eitynės
Eitynių dalyviai atsakė skanduote „gėda, gėda, gėda“ ir „so-so-solidarumo“.
Kai kurie protestuotojai laikė plakatus su įžeidžiančiais užrašais kaip „vaikai per užpakalį negimsta“.
Dalis jų bandė nuvyti fotografus ir kitus žiniasklaidos atstovus, neleisti filmuoti.
Įsikišo pareigūnai ir paaiškino, kad žurnalistai tokią teisę turi.
Eitynių dalyviams grįžtant tuo pačiu keliu atgal, protestuotojai bandė vesti dialogą.
Vienas protestuotojas buvo suimtas pareigūnų, teigė, kad tik „ėjo į parduotuvę nusipirkti mineralinio“, žodžius lydėjo rusiški keiksmažodžiai.
„Uždarė, už ką b**t“, – keikėsi vyras.
Į Kauno policijos įstaigas pristatyti šeši asmenys
Pareigūnų duomenimis, prieš prasidedant renginiui į komisariatą pristatyti keli asmenys, du iš jų pareigūnams sukėlė įtarimų.
Pas vieną iš sulaikytų asmenų rasta pirotechnikos, pas kitą – keletas peilių.
Trečias asmuo sulaikytas, nes eisenai judant link Kauno miesto savivaldybės į policijos tarnybinį automobilį metė kiaušinį.
(be temos)
(be temos)