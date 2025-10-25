 Kaune įgriuvo negyvenamo namo stogas

Kaune penktadienį įgriuvo negyvenamo namo stogas.

Kauno priešgaisrinės gelbėjimo valdybos duomenimis, apie nelaimę pranešta penktadienio popietę, 13.17 val.

Gautas pranešimas, kad M. Daukšos gatvėje įgriuvo negyvenamo, dviejų aukštų namo stogas – dalis įgriuvo viduje, kita – prie pastato. Aplink žmonių nebuvo, tačiau iš pradžių nebuvo aišku, ar jų buvo viduje.

Atvykus ugniagesiams, nuo namo buvo nukritusi didžioji dalis stogo. Laužtuvu atidarytos durys, patekta į pastato vidų. Ugniagesiai apžiūrėjo namo vidų – žmonių nebuvo. 

Teritorija apverta STOP juosta.

Kam priklauso namas, aiškinasi policijos pareigūnai.

