Kaune įgriuvo negyvenamo namo stogas

Kauno priešgaisrinės gelbėjimo valdybos duomenimis, apie nelaimę pranešta penktadienio popietę, 13.17 val.
Gautas pranešimas, kad M. Daukšos gatvėje įgriuvo negyvenamo, dviejų aukštų namo stogas – dalis įgriuvo viduje, kita – prie pastato. Aplink žmonių nebuvo, tačiau iš pradžių nebuvo aišku, ar jų buvo viduje.
Atvykus ugniagesiams, nuo namo buvo nukritusi didžioji dalis stogo. Laužtuvu atidarytos durys, patekta į pastato vidų. Ugniagesiai apžiūrėjo namo vidų – žmonių nebuvo.
Teritorija apverta STOP juosta.
Kam priklauso namas, aiškinasi policijos pareigūnai.
