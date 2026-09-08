 Kaune iš įmonių sąskaitų pavogta daugiau nei 200 tūkst. eurų

Kaune iš įmonių sąskaitų pavogta daugiau nei 200 tūkst. eurų

2026-09-08 08:40
BNS inf.

Į Kauno policiją pirmadienį kreipėsi vyras, kuris pareiškė, kad iš jo įmonių sąskaitų pasisavinta daugiau nei 200 tūkst. eurų, antradienį pranešė Policijos departamentas.

<span>Kaune iš įmonių sąskaitų pavogta daugiau nei 200 tūkst. eurų</span>
Kaune iš įmonių sąskaitų pavogta daugiau nei 200 tūkst. eurų / Asociatyvi Freepik.com nuotr.

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