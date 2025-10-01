Kaune ir pakaunėje rasti dviejų moterų kūnai

Anot Kauno priešgaisrinės gelbėjimo valdybos, spalio 27 d., pirmadienį, 13.12 val., buvo gautas pranešimas, kad Kaune, Taikos prospekte, vyresnio amžiaus moteris neatidaro durų, galimai sutriko jos sveikata.
Autokeltuvu ugniagesiai pasikėlė iki šešto aukšto ir per įstiklintą pravirą balkoną pateko į butą, kurio durys buvo atrakintos iš vidaus.
Viduje rastai moteriai medikai konstatavo mirtį.
Tą pačią dieną, 18.35 val., buvo gautas dar vienas pranešimas dėl sutrikusios asmens sveikatos.
Kauno rajone, Vilkijoje, Bažnyčios gatvėje, kaimynė pranešė keletą dienų nematanti pranešėjos mamos. Įtariama, kad moteriai galėjo sutrikti sveikata.
Per langą pirmame aukšte ugniagesiai pateko į butą ir įleido medikus bei policijos pareigūnus. Buto viduje rastas moters kūnas, medikai konstatavo mirtį.
Kitame kambaryje rastas sąmoningas vyras, kuris po medikų apžiūros išneštas ir įkeltas į greitosios pagalbos automobilį.
