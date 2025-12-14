Kaune kliudė net kelis automobilius: vairuotojas iš įvykio vietos pasišalino

„Eina sau.. Ateiti ir tokį vaizdą rasti“, – feisbuko grupėje „Kur stovi policija Kaune“ komentavo Diana.
„Kažkas stipriai paslydo ir pabėgo. Žiauriai čia“, – pridūrė Daiva.
Internautai svarstė, kaip įmanoma sukelti tokį incidentą.
Kauno policijos atstovė portalui kauno.diena.lt teigė, kad apie incidentą Pramonės pr. 9 gauti keturi pranešimai.
Pirmas pranešimas gautas šeštadienį, 20.33 val. Užfiksuota, kaip baltos spalvos autobusiukas „Renault“ įvažiavo į kelis stovinčius automobilius – BMW, du „Volkswagen“ bei „Renault“ – ir juos apgadino.
Policijos atstovė nedetalizavo informacijos apie vairuotoją, tačiau paminėjo, kad jis po įvykio pasišalino, o automobilį paliko.
Policija dėl incidento pradėjo tyrimą.
Naujausi komentarai