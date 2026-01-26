Kaune policijai įkliuvo karys: užsidirbo baudžiamąją bylą

Kaip pranešė Policijos departamentas, sausio 26 d. apie 00.02 val. Pramonės prospekte sustabdytas automobilis „Volkswagen UP“.
Jį ne tarnybos metu neuniformuotas ir neblaivus (1.61 prom.) vairavo Lietuvos kariuomenės karys (gim. 1995 m.).
Vyrui įteiktas šaukimas. Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl vairavimo išgėrus.
Tas, kas vairavo motorinę transporto priemonę būdamas neblaivus, kai jam nustatytas 1,51 ir daugiau promilių neblaivumas, arba vengė neblaivumo patikrinimo, kai jam buvo nustatyti neblaivumo požymiai, arba vartojo alkoholį po eismo įvykio iki jo aplinkybių nustatymo ir jam nustatytas 1,51 ir daugiau promilių neblaivumas, baudžiamas bauda arba areštu, arba laisvės atėmimu iki vienerių metų.
Iš tokių vairuotojų teismas konfiskuoja automobilius arba jų vertę atitinkančią sumą.
