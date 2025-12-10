 Vilniaus rajone sustabdytas automobilį vairavęs neblaivus karys savanoris

2025-12-10 08:35
BNS inf.

Vilniaus rajone antradienį prie vairo sustabdytas neblaivus karys savanoris.

Vilniaus rajone sustabdytas automobilį vairavęs neblaivus karys savanoris / Asociatyvi E. Ovčarenko / BNS nuotr.

Kaip praneša policija, 19.05 val. Pagiriuose sustabdytas automobilis „Volvo V70“, kurį vairavo ne tarnybos metu neblaivus Krašto apsaugos savanorių pajėgų grandinis, gimęs 1983 metais. 

Jam nustatyta 1,47 promilės.

Pradėta administracinė teisena.

