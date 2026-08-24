 Kaune sunkiai sužalotas vyras – pareigūnai ieško šių jaunuolių

Kaune sunkiai sužalotas vyras – pareigūnai ieško šių jaunuolių

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2026-08-24 14:52 klaipeda.diena.lt inf.

Kauno kriminalistai atlieka ikiteisminį tyrimą dėl sunkaus sveikatos sutrikdymo ir prašo visuomenės pagalbos.

Kaip pranešė Kauno policija, birželio 27 d. apie 3.35 val. Kaune, Vilniaus g., buvo sunkiai sužalotas vyras. Vaizdo stebėjimo kameros užfiksavo asmenis, galinčius turėti tyrimui reikšmingos informacijos.

Gyventojus, atpažįstančius šiuos asmenis, žinančius jų buvimo vietą ar galinčius suteikti bet kokios reikšmingos informacijos, prašoma kreiptis į Kauno apskr. VPK Kriminalinės policijos Sunkių nusikaltimų tyrimo valdybos 2-ojo skyriaus pareigūnus telefonu +370 700 63 638 arba el. paštu [email protected].

Kauno apskr. VPK Kriminalinės policijos Sunkių nusikaltimų tyrimo valdybos 2-ojo skyriaus pareigūnai atlieka ikiteisminį tyrimą dėl sunkaus sveikatos sutrikdymo. Už tai gresia laisvės atėmimas iki dešimties metų.

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