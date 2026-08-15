Kaune supleškėjo šeši automobiliai

Policija praneša apie dvi vietas Raudondvario plente ir Partizanų gatvėje, kur transporto priemonės liepsnojo.
Gavus pranešimą, kad Raudondvario plente dega automobilis, tačiau atvykus į įvykio vietą, paaiškėjo, kad dega trys transporto priemonės.
Nukentėjo automobiliai „Volkswagen“, „Toyota Yaris“ ir „Toyota CHR“ – išdegė variklių skyriai, iš dalies išdegė salonai, termiškai paveikti kėbulai, suskilo priekiniai langai, išsilydė padangos.
Apie liepsnojančius automobilius Partizanų gatvėje pranešimas gautas 1.21 val. Atvykus ugniagesiams, atvira liepsna degė lengvasis automobilis „BMW 7“. Išdegė visos degios BMW automobilio detalės, termiškai paveiktas kėbulas.
Apdegė ir šalia stovėję dar du automobiliai – „Toyota Prius“ ir „Audi A3“.
„Toyota Prius“ automobilio sudegė vairuotojo pusė, apdegė salonas, ratas, lempa, išdužo priekinis stiklas ir vairuotojo pusės abu šoniniai langai. „Audi“ automobilio sudegė keleivio pusės šonas, ratas, durys, išdužo du šoniniai langai, išdegė vidus.
Taip pat buvo prakiuręs BMW automobilio degalų bakas, prie jo nebuvo galimybės prieiti, dėl to buvo pilamas vanduo, skiedžiamas dyzelinas.
Atjungti visų automobilių akumuliatoriai.
Įvykiai tiriami.
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