Kaune susidūrė du automobiliai „Toyota“: į ligoninę išvežtas mažametis

Policija pranešimą apie avariją gavo 17.24 val.
„Pramonės prospekto ir Partizanų gatvės sankryžoje susidūrė du „Toyota“ automobiliai. Avarijos kaltininkė – vieno automobilio vairuotoja. Per eismo įvykį nukentėjo mažametis vaikas. Jis dėl galvos sumušimo išvežtas į ligoninę. Vaiko gyvybei pavojaus nėra“, – portalui kauno.diena.lt sakė Kauno apskrities policijos budėtoja.
Pasak jos, abiejų automobilių vairuotojai buvo blaivūs.
