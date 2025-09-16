Kaune – vieša keršto akcija: kažkam reikėjo parodyti, kad už vagystes teks atsakyti

Kauno apskrities policija informavo, kad incidentas užfiksuotas rugsėjo 15 d. 17.35 val. „Kaune, Savanorių pr., viešoje vietoje vyras (gim. 1996 m.) sudavė vyrui (gim. 1985 m.), paėmė iš jo automobilio „Mercedes-Benz“ 200 eurų ir išdaužė tris automobilio šoninius langus, apgadino galinio vaizdo veidrodėlį. Padaryta žala tikslinama“, – incidentą komentavo Kauno policijos atstovė Odeta Vaitkevičienė. Po šio įvykio pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl viešosios tvarkos pažeidimo.
Norėjo pamokyti
Įtarimų dėl išpuolio sulaukęs D. Šadis supranta, kad už tai jam teks atsakyti, tačiau nematė kitos išeities. „Delfi“ jis pasakojo, kad taip norėjo pamokyti jį apgavusį žmogų.
„Darius Tuškevičius yra aferistas – apgaudinėja žmones, neįvykdo darbų arba juos atlieka nekokybiškai, pridaro broko. Priima užsakymus kitų vardu, palieka skolas. Deja, taip pat papuoliau – pridarė broko, patyriau 1650 eurų nuostolį. Jis teisėsaugai žinomas, bet nieko nebijo, turi antstolių. Aš nesuprantu, kaip žmonės su juo dar nesusitvarko – atrodo, visi bijo.
Ieškojau žmogaus, kuris galėtų išbetonuoti pamatą. Atsirado jis – jaunas vyrukas, atrodė norintis uždirbti, iš kalbos pasirodė, kad supranta savo darbą. Tačiau netrukus prasidėjo dingimai: nepadarė to, kas buvo sutarta laiku, o kai visgi padarė – buvo jau per vėlu. Betonas sugadintas, viską reikia daryti iš naujo. Medžiagos sugadintos, palikta skolų, o jis pabėgo. Žadėjo sutvarkyti, bet viskas liko tik tuščiais pažadais“, – pasakojo D. Šadis.
Paklaustas, kodėl nesikreipė į policiją, pašnekovas atsakė, kad tai būtų beprasmiška.
„Pastangos būtų bevaisės – jis teisėsaugai jau gerai žinomas“, – tvirtino jis.
„Delfi“ pasiteiravo Policijos departamento atstovo Ramūno Matonio, ar D. Tuškevičius išties policijai žinomas, ar dėl jo žmonės yra kreipęsi į pareigūnus. Tačiau jis tokios informacijos pateikti negalėjo, nes kalbama apie privatų asmenį.
Kaltinimus neigia
Susisiekus su D. Tuškevičiumi, jis patvirtino betonavęs D. Šadžiaus objektą, tačiau nedetalizavo, kodėl kilo konfliktas.
„Žmogus užsimanė susirinkti sekėjų iš publikos. Nelabai galiu viešinti informaciją. Bet viskas įvyko vidury baltos dienos. Jis pasikvietė mane į degalinę, sako, atvažiuok, pakalbėsim. Likau be langų. O kitus klausimus užduokit komisariatui, ten jau pradėta byla“, – pasakojo D. Tuškevičius.
Pašnekovas kategoriškai neigė kaltinimus sukčiavimu, tvirtino, kad jo atžvilgiu nėra pradėti jokie ikiteisminiai tyrimai. „Ką jis kaltina, jeigu jis mėtosi tokiais žodžiais, jis turi ir pagrįsti. Ką aš jį apgavau? Aš vedu sąžiningą, dorą gyvenimą. Nesukčiauju. Kažkada buvo vaikystės klaidos, neprivalau dėl to teisintis“, – sakė jis.
D. Tuškevičius prieš pusantrų metų įkūrė mažąją bendriją „Dargeita“. Jos „rekvizitai.lt“ puslapyje yra devyni neigiami atsiliepimai dėl nekokybiškų darbų, broko, neapmokėtų skolų, dingimų paėmus avansą.
Paklaustas dėl neigiamų komentarų, pašnekovas atsakė: „Buvo taip, kad vieni iš pykčio prirašė. O kiti... įmonės sąskaita buvo užblokuota, nebeturėjau už ką atsiskaityti su užsakovais ir viskas. Nespėjau laiku užbaigti objektų ir buvo perduota antstoliams. Ir antstolis užblokavo. Galėjo ir neblokuot“.
„Aš neslepiu, kad už medžiagas kažkam skolingas. Yra oficialūs dokumentai, „Švaros broliams“ skolingas“, – pridūrė jis.
D. Tuškevičius ruošiasi visas skolas apmokėti, dabar dirba su individualia veikla. Jis neigia ir kaltinimus dėl broko.
„Kiekvieną klientą prieš pradedant prieš jį dirbti atvedu į objektą, kur dirbu. Supažindinu su esama kokybe, kokią kokybę darau. Kokybę darau tikrai gerą. Jei kažkada norėsit, galėsiu ir jums aprodyti“, – sakė jis.
Žinau, jog bus pasekmių, bet man svarbiau, kad tokie žmonės negalvotų, jog gali be baimės vogti kitų sunkiai uždirbtus pinigus.
Įrodyti sudėtinga
Tačiau D. Šadžius tvirtina, kad paviešinęs vaizdo įrašą sulaukia vis daugiau žinučių iš nukentėjusių žmonių.
„Aš norėjau jį pamokyti, nes daugelis bijo kažką daryti, o kažkam reikėjo parodyti, kad už vagystes teks atsakyti. Žinau, jog bus pasekmių, bet man svarbiau, kad tokie žmonės negalvotų, jog gali be baimės vogti kitų sunkiai uždirbtus pinigus“, – tvirtino D. Šadžius.
„Delfi“ ne kartą anksčiau rašė apie į aferas panašius atvejus, kai viskas daroma su oficialiomis sutartimis. Tokiu atveju policija labai retai pradeda ikiteisminius tyrimus dėl sukčiavimo. Nukentėjusiesiems siūloma prarastus pinigus prisiteisti civiline tvarka, tačiau dažnai to padaryti neįmanoma, nes juos pasisavinusių žmonių sąskaitos seniai tuščios.
Naujausi komentarai