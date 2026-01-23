 Du klaipėdiečiai nukentėjo nuo rusakalbių sukčių: išviliotos didelės pinigų sumos

2026-01-23 09:42
BNS inf.

Iš dviejų klaipėdiečių telefoniniai sukčiai išviliojo 56,3 tūkst. eurų, penktadienį pranešė Policijos departamentas.

Du klaipėdiečiai nukentėjo nuo rusakalbių sukčių: išviliotos didelės pinigų sumos / Asociatyvi Freepik nuotr.

Ketvirtadienį į uostamiesčio policiją kreipėsi 1957 metais gimęs vyras, kuris pareiškė, kad sausio 19 dieną, pirmadienį, jam paskambino nepažįstami rusiškai kalbėję asmenys, kurie, prisistatę telekomunikacijų įmonės, banko darbuotojais ir policijos pareigūnais, apgaulės būdu išviliojo 14 tūkst. eurų. 

Nuo rusiškai kalbančių sukčių nukentėjo ir 1966 metais gimusi klaipėdietė. Moteris pareigūnams pareiškė, kad praėjusių metų gruodžio 19 dieną jai paskambino nepažįstami rusakalbiai asmenys, kurie, prisistatę telekomunikacijų įmonės, banko darbuotojais ir policijos pareigūnais, apgaulės būdu išviliojo 42,3 tūkst. eurų.  

Hansas
turtingi mūsų ruzzkeliai
0
0
durniu-laivas,o
Jie laukia rusu,todel bendrauja su rusais,taip ie reikia durniams,dalinkyt ir toliau rusakalbiams lesas.
3
0
pritariu
Slava okrainė - vsio dlia fronta.
2
0
